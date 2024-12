Gaming ist nix für Erwachsene - zumindest ohne dieses Feature

Fünf Stunden Gaming pro Woche - für viele berufstätige Erwachsene ist das bereits der Maximalwert. Doch was passiert, wenn man nach monatelanger Pause wieder in ein komplexes Spiel einsteigen will? Ein Feature könnte helfen.

Das Wiedereinstiegs-Dilemma

Das Problem kennen viele: Ihr habt dutzende Stunden in The Witcher 3 oder Ghost of Tsushima investiert, musstet aber wegen Job und Familie eine längere Pause einlegen.

Bei der Rückkehr ins Spiel sind sowohl Story als auch Steuerung wie weggeblasen. Von vorne anfangen? Keine Option bei bereits investierten 40+ Spielstunden. Vor allem, weil ihr diese 40 Stunden auch nicht so schnell aufholen könnt und mit Sicherheit wieder etwas dazwischen kommen wird.

Tutorials als Lösung

Was fehlt, ist ein spezielles Wiedereinstiegs-Tutorial: Eine kompakte 10-Minuten-Session, die die wichtigsten Gameplay-Mechaniken auffrischt und die bisherige Story zusammenfasst. Einige Spiele wie Prince of Persia, Armored Core oder Sekiro bieten bereits Trainingsräume an, wo verschiedene Mechaniken trainiert werden können. Allerdings sind diese Räume oft auch mit sehr ausführlichen Erklärungen verbunden. Entsprechend lange dauert dieses Tutorial dann auch.

Das Konzept ist tatsächlich gar nicht so neu – Schon Pokémon Feuerrot und Blattgrün haben es vorgemacht. Dort wurde bei jedem Start in drei kurzen Standbildern gezeigt, welche Orte die Spieler zuletzt besucht haben. Und auf Knopfdruck gab es ein Menü, das die komplette Steuerung und sogar alle Stärken und Schwäche gezeigt hat.

Ein kurzer, effektiver Refresher könnte also nicht nur gestressten Eltern, sondern allen Spielern helfen, die aus verschiedenen Gründen eine Gaming-Pause einlegen mussten. Denn eines ist klar: Gaming ist definitiv auch etwas für Erwachsene - es braucht nur die richtigen Werkzeuge für deren Lebensrealität.