Gehypter Netflix-Film über Skandal-Influencer ist ein Fest für Social-Media-Hasser

Dieser Internet-Star hat Millionen Menschen belogen – nun zeigt Netflix die ganze Geschichte in einer brandneuen Doku.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Netflix zeigt Aufstieg und Fall vom Liver King

Auf Netflix gibt es mit Untold: The Liver King eine neue Dokumentation, die ein gefundenes Fressen für alle Social-Media-Kritiker ist. Ich kann auch verstehen, warum. Die abstruse Geschichte über Brian Johnson, besser bekannt als Liver King, ist ein Paradebeispiel für die zweifelhafte Scheinwelt der sozialen Netzwerke, wo schöne Lügen bares Geld bringen.

„Untold: The Liver King“ im Stream Streaming-Start: 13.05.2025

Genre: Dokus

FSK: Ab 16 Jahren

Filmlänge: 68 Min.

Flatrate

Aber ganz von vorne: Der selbsternannte Leberkönig hat sich seit 2021 eine millionenschwere Followerschaft auf YouTube, TikTok und Instagram aufgebaut. Seine prähistorische Ansage: Wer sich regelmäßig von rohem Fleisch ernährt, insbesondere Leber, der kann seine Gesundheit nicht nur verbessern, sondern mit Training auch so einen brachialen Körper aufbauen, wie er selbst. Dabei inszeniert sich Johnson in seinen viralen Clips am liebsten Oberkörper nackt, mit Tierfellen bedeckt und als wilden Krieger der Natur.

Tatsächlich stellt auch die Netflix-Doku den Mann die ersten 60 Minuten genau so vor und man fragt sich schnell, ob der kritische Punkt noch kommt oder ob das hier gerade eine reine Werbeshow für den Influencer und seine Produkte ist.

Am Ende bleibt nur eine bittere Erkenntnis

Erst im letzten Akt wird aufgelöst, dass der Liver King Ende 2022 von einem anderen YouTuber als Schwindler entlarvt wurde. Johnsons muskelbepackter Körper ist nämlich keinesfalls das Ergebnis zweifelhafter Rohkost. So kam raus, dass der Influencer pro Monat mehr als 11.000 US-Dollar für Steroide und andere Stoffe ausgibt, um seinen Testosteron geschwängerten Lebensstil aufrechtzuerhalten.

Was dann folgt, ist das kleine Einmaleins der Influencer-Karriere. Also ein reumütiges Entschuldigungsvideo auf all seinen Kanälen. Danach wird weitergemacht wie bisher. Und ehrlich gesagt bin ich mir am Ende unschlüssig, was ich von Untold: The Liver King halten soll. Die Doku selbst ist unterhaltsam, aber viel zu dicht am Protagonisten dran, der die Netflix-Produktion übrigens auch auf seinen eigenen Kanälen stolz bewirbt.

Schlussendlich ist die Story vom Liver King ein weiteres mahnendes Beispiel dafür, dass die sozialen Netzwerke eine gefährliche Traumwelt sind – denn wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es das vermutlich auch.