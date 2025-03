Genialer Shooter begeistert mich seit Wochen, weil er so irre viele Geheimnisse hat

Remnant 2 ist nicht nur ein ziemlich guter Third-Person-Shooter, sondern auch ein Paradebeispiel für versteckte Inhalte und Rätsel, die einfach nur verrückt sind. Es hat zwar einige Zeit gedauert, aber jetzt bin ich ganz tief drin, in dem komplexen Kaninchenbau von Remnant 2.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Remnant 2 ist ein Shooter mit vielen Schichten

Eigentlich hatte ich mit Remnant 2 längst abgeschlossen. Ich hatte den Shooter mit starken Souls-Einleihen kurz nach Release im Sommer 2023 mit einem Freund durchgespielt. Zu dem Zeitpunkt war mir allerdings nicht bewusst, dass ich nur einen Bruchteil des Spiels auch tatsächlich gesehen habe.

Anzeige

Aufgefallen ist mir das erst, als ich zufällig auf den YouTube-Account von WereUlv gestoßen bin. Der Channel lädt kurze und längere Videos zu Remnant 2 hoch und stellt in diesen die vielen versteckten Geheimnisse des Shooters vor. Erst dadurch ist mir erst klar geworden, wie komplex dieses Game in Wirklichkeit ist und dass nur ein kleiner Kern aller Spieler mehr als die Oberfläche gesehen hat.

Ehrlich gesagt glaube ich, dass es ohne Guide nahezu unmöglich ist, alle Secrets in dem Spiel selbst zu finden. Denn wir sprechen hier nicht von geheimen Räumen, sondern von geheimen Räumen innerhalb von geheimen Räumen und Rätseln, die nur gelöst werden konnten, weil findige Dataminer sie im Code des Spiels entdeckt haben. Und das Ding ist, die Entwickler haben diese Geheimnisse mit voller Absicht so implementiert.

Anzeige

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Remnant 2 ansehen:

Remnant 2: Offizieller Launch-Trailer

Remnant 2 - PlayStation 5 Remnants kampfintensives Spielerlebnis: Eine Mischung aus methodischen und frenetischen Fern-/Nahkämpfen kehrt mit gerissenen Gegnern und groß angelegten Bosskämpfen zurück. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.03.2025 22:36 Uhr

Remnant 2 verlangt viel Zeit und Nerven

Wie verrückt das zuständige Studio war, merkt man auch an dem Zeitaufwand, der für das eine oder andere Geheimnis notwendig ist. So ist es zum Beispiel möglich, in einem Garten einen Baum zu pflanzen. Lässt man diesen nun für mehrere Stunden wachsen, erhält man ganz zum Schluss ein mächtiges Item. Und wir reden hier von mindestens 10 Stunden in Echtzeit (siehe YouTube-Video). An einer anderen Stelle muss man mehr als eine Stunde warten, bis ein Raum sich mit Wasser gefüllt hat, um ein weiteres Item einzusammeln.

Anzeige

Hinzukommt, dass in Remnant 2 viele Ereignisse und Orte zufällig bestimmt werden. Es ist also gar nicht möglich, in einem Durchlauf alles zu sehen. Auch ändern sich diverse Interaktionen mit NPCs und Bossen, je nachdem welches Item man dabei hat. So ergeben sich unglaublich viele Kombinationen und wenn man wirklich jede Waffe, jeden Ring und jedes Item will, dann muss man parallel das offizielle Wiki studieren, eine Liste führen und viel Zeit mitbringen.

Aber genau das macht den Reiz des Spiels aus. So erforsche ich jetzt bereits seit einigen Wochen mit einem Kumpel jede Ecke des Spiels und habe trotzdem noch nicht alles gesehen. Für mich steht aber bereits fest: Dieser Shooter verdient eine zweite, dritte und vierte Chance – bis wirklich jedes Geheimnis offenbart wurde.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.