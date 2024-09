Großes Zelda-Rätsel offiziell gelöst: Nintendo macht es sich richtig leicht

Die Zelda-Reihe ist bekannt für knifflige Rätsel, doch das komplexeste Puzzle bleibt die offizielle Timeline. Nintendo sorgt mit einer überraschenden Entscheidung für neue Diskussionen unter Fans. Alle Infos findet ihr im Video oben und im Artikel

Die umstrittene Zelda-Chronologie

2011 legte Nintendo im Buch „Hyrule Historia“ eine offizielle Timeline für die Zelda-Reihe fest. Drei separate Zeitlinien sollten Ordnung in das Chaos bringen. Doch statt Klarheit zu schaffen, wirkte die Erklärung konstruiert und warf neue Fragen auf. Drei Zeitlinien entstehen durch Ocarina of Time? Und in einer Zeitlinie muss Link sogar verlieren? Das passte vielen Fans nicht ins Konzept.

Breath of the Wild: Ein Timeline-Mysterium

Mit dem Erfolg von „Breath of the Wild“ und seinem Nachfolger „Tears of the Kingdom“ stellte sich erneut die Frage: Wo gehören diese Spiele in der Timeline hin? Fans und Theoretiker wie die „Game Theorists“ rätselten jahrelang, welche Zeitlinie sich für „Breath of the Wild“ am Besten eignet:

„Tears of the Kingdom“ hat mit seiner Zeitreise viele dieser Theorien schon zunichte gemacht. Zuvor ließ sich die Verheerung Ganon noch als wiederkehrende Auswirkung des Fluchs in „Skyward Sword“ interpretieren. Jetzt hat sie wieder eine eindeutige Herkunft und bringt damit einiges durcheinander. Doch Nintendo hat nun endlich eine offizielle Platzierung in der Timeline geliefert - und die ist überraschend.

Nintendos unerwartete Lösung

Die Antwort ist so einfach wie verblüffend: „Breath of the Wild“ und „Tears of the Kingdom“ gehören zu keiner Timeline. Nintendo hat sich entschieden, diese Spiele außerhalb der bestehenden Chronologie zu platzieren.

Angesichts der komplexen Handlung von „Tears of the Kingdom“ mag das die einfachste Lösung gewesen sein, wirft aber die Frage auf: Wozu dann überhaupt eine Timeline? Selbst die Entwickler scheinen sie nicht allzu ernst zu nehmen.