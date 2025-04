Harry Potter + Stardew Valley: Mit diesem Switch-Spiel kann mir GTA 6 gestohlen bleiben

Mein Traumspiel erscheint dieses Jahr für die Nintendo Switch und auf Steam – und das nach 8 Jahren im Hexenkessel der Entwickler. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich zum Release keineswegs GTA 6 spielen werde – immerhin kann ich da keine Magie lernen.



Ein Kommentar von Marina Hänsel

Witchbrook ist schlicht und ergreifend mein Traumspiel

Sollte Witchbrook halten, was es verspricht, dann ist es das Spiel meiner Träume: Eine wunderschöne Pixel-Art-Life-Sim, in der ihr als junge Hexe oder als junger Hexer auf eine Zauberschule geht, Magie erlernt und gleichsam ein gemütliches Leben im anliegenden Dorf führt.

Witchbrook hat eine holprige Geschichte hinter sich: Das Spiel wurde nämlich bereits 2017 angekündigt und verschwand dann eine ganze Weile von der Bildfläche. Seit 8 Jahren warten die Fans darauf – also fast so lang, wie auf GTA 6. Nur, dass ich viel lieber Witchbrook spielen möchte als GTA 6 – immerhin kann man nur in Erstem zaubern. Wahrscheinlich.

Publisher Chucklefish hat weiter an Witchbrook herumgezaubert – und voilá, zur letzten Nintendo-Switch-Direct Ende März ist endlich ein neuer Trailer erschienen. Der Release-Termin ist jetzt für Ende 2025 angesetzt und ich kann es kaum erwarten.

Was ist Witchbrook? Schaut in den niedlichen Trailer:

Harry Potter und Stardew Valley in einem

In Witchbrook (auf Steam ansehen) werdet ihr euch für das Hexenstudium am Witchbrook College einschreiben, mit dem Ziel, bald als vollwertige Hexe oder Hexer zu promovieren. Neben dem Studium der Magie gestaltet ihr euer Leben aber auch in der Stadt Mossport – lernt die Einwohner kennen, dekoriert euer Häuschen im Wald, geht fischen, oder verkauft auf dem Markt eure handwerklichen Erzeugnisse.

Ihr sollt nicht nur die große Liebe finden sowie Freundschaften aufbauen können, auch werdet ihr mit eurer Magie der Stadt helfen können – im Studium erlernt ihr neue Fähigkeiten, die ihr anschließend für Mossport und euch selbst einsetzen könnt.

Witchbrook soll etliche Gameplay-Systeme bieten, die es ermöglichen, euch voll in Mossport auszuleben – und das auch, nachdem ihr euren Abschluss als Hexe oder Hexer gemacht habt. Ich persönlich suche schon eine ganze Weile nach Life-Sims à la Stardew Valley mit Zauberei- und Alchemie-Gameplay – und Witchbrook scheint einfach die perfekte Antwort auf meinen Wunsch zu sein.

Witchbrook soll im Winter 2025 erscheinen, und zwar für PC, Xbox und für die Nintendo Switch. Übrigens soll es auch Mehrspieler-Modi geben, sodass ihr gemeinsam mit euren Freunden spielen könnt.

