Highlight auf Disney+ angekündigt: Ab 2025 lohnt sich der Streaming-Dienst wieder

Zuletzt stand Disney+ in der Kritik. Preiserhöhungen, Maßnahmen gegen das Account-Sharing und viel zu wenig gute Filme und Serien sorgten für Unmut. Doch zumindest ein Highlight fürs kommende Jahr ist sicher – Marvels Daredevil kommt endgültig zurück, und kein Geringerer als Kingpin (Schauspieler Vincent D’Onofrio) verriet jetzt das Datum.

„Daredevil: Born Again“: Ab 4. März 2025 auf Disney+

Im Marvel Cinematic Universe wurde es zuletzt stiller. Nach einer Flut an mehr oder weniger guten Filmen und Serien tritt man aktuell auf die Bremse und veröffentlicht eher weniger Inhalte. Mit Erfolg: Beispielsweise kam nur ein einziger Film („Deadpool & Wolverine“) 2024 in die Kinos, doch der erwies sich mit einem weltweiten Umsatz von über 1,3 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen als echter Blockbuster.

Anzeige

Auch beim Streaming-Dienst der Konzernmutter wurde ausgedünnt. So liefen in diesem Jahr mit „Echo“ und „Agatha All Along“ nur zwei Serien des MCU auf Disney+, die eigentlich auch schon viel früher hätten erscheinen sollen. Wesentlich früher sollte auch das Comeback von Daredevil (Charlie Cox) über die Bühne gehen. Ursprünglich war ein Start der Serie „Daredevil: Born Again“ für dieses Frühjahr anvisiert, doch dazu kam es nicht.

Nicht nur der große Hollywood-Streik im letzten Jahr war hierfür ursächlich, bei Marvel und Disney zeigt man sich nämlich auch mit dem laufenden Ergebnis von „Daredevil: Born Again“ unzufrieden. Alle Zeichen standen auf Neustart, und es kam zu radikalen Überarbeitungen und personellen Änderungen hinter der Kamera. Die Fans fragten sich: Werden wir jemals Daredevil wiedersehen?

Anzeige

Werden sie, denn bereits im Mai versprach Marvel die Rückkehr des Superhelden fürs Frühjahr 2025. Jetzt wurde auch bekannt, wann genau es soweit ist. Verraten wurde das Datum von Vincent D’Onofrio, der auch in der neuen Serie den bekannten Bösewicht Wilson Fisk alias Kingpin mimt. Auf der diesjährigen New York Comic Con platzte es aus ihm heraus: 4. März 2025.

Zum Zehnjährigen: Charlie Cox als Daredevil

Die erste Staffel wird aus 9 Episoden bestehen, und die zweite Staffel wurde gleichfalls bestätigt. „Daredevil: Born Again“ kann mehr oder weniger als Fortsetzung von „Marvel’s Daredevil“ gesehen werden. Die Serie lief ursprünglich zwischen 2015 und 2018 bei Netflix und kann heute nicht mehr dort, sondern nur auf Disney+ bewundert werden (bei Disney+ ansehen).

Anzeige

Schauspieler Charlie Cox nahm die Rolle dann wieder erstmals in „Spider-Man: No Way Home“ (2021) wahr, allerdings nur in einer kurzen Szene. Etwas mehr von ihm konnte man in der MCU-Serie „She-Hulk: Die Anwältin“ (2022) sehen. Zuletzt kam es zu einem kurzen Gastauftritt in „Echo“ Anfang des Jahres auf Disney+.

Die dritte Staffel von „Marvel’s Daredevil“ lief bereits vor sechs Jahren ursprünglich bei Netflix:

„Marvel's Daredevil“ Staffel 3 – Trailer

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.