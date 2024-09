Kommender PS5-Kracher: Sony visiert Mega-Steam-Hit an

PS5-Fans können sich einem Leak zufolge auf einen der größten Steam-Erfolge des Jahres freuen – das weltweite Open-World-Crafting-Survival-Phänomen Palworld könnte somit einen PlayStation-Release bekommen.

Palworld kommt laut Leak auf die PS5

Eine Auflistung der Spiele, die Sony bei der Tokyo Game Show präsentieren will, dürfte so manchen PlayStation-Fan in helle Aufregung versetzen – denn die Liste beinhaltet eine PS5-Version von Palworld.



Bislang ist das Spiel im Early-Access nur auf Steam und im Xbox-Store – zum Release im Januar 2024 ging das Open-World-Crafting-Game mit seinen offensichtlichen Pokémon-Anleihen aber insbesondere auf dem PC durch die Decke und begeisterte Millionen von Spielern.

Anzeige

Dass PlayStation daran interessiert ist, den Mega-Erfolg Palworld auch auf die eigene Plattform zu bringen, dürfte deswegen niemanden überraschen.



Noch sollten PS5-Fans allerdings vor lauter Vorfreude nicht völlig die Kontrolle verlieren, denn natürlich könnte es sich bei der Auflistung um einen Fehler handeln – bis zu einer offiziellen Ankündigung ist ein Palworld-Port nicht gesichert.

Anzeige

Die Tokyo Game Show findet dieses Jahr übrigens vom 26. bis zum 29. September statt und wird neben der möglichen Palworld-Enthüllung auch Präsentationen von anderen großen Publishern wie Xbox, Nintendo, Square Enix, Ubisoft und Capcom bieten.

Schaut euch hier den Trailer zu Palworld an:

Palworld: Early-Access-Launch-Trailer

Pokémon mit Waffen bald auf der PlayStation 5?

Dass Palworld irgendwann den Sprung auf die PS5 wagen würde, haben viele Spieler sowohl gehofft als auch geahnt.



Bereits im Juli hat Palworld-Entwickler PocketPair einen Deal mit Sony abgeschlossen, der sich in erster Linie auf neue Geschäftsfelder, also vermutlich Merchandise und Anime, konzentrieren sollte.



Dass sich daraus allerdings auch ein PS5-Port ableiten würde, schien von Beginn an recht wahrscheinlich.

Anzeige

Palworld hat die Welt erobert, aber der Erfolg war nur durch einen Zufall möglich:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.