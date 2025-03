Mit diesem Grafikkracher auf der Xbox hatte ich viel mehr Spaß als gedacht

Obwohl ich großer Filmfan bin, habe ich Indiana Jones und der Große Kreis zum Release schnöde ignoriert. Ein Fehler, wie ich nun gemerkt habe. Denn auch wenn das hübsche Action-Adventure nicht perfekt ist, hat es mir auf der Xbox doch überraschend viel Spaß gemacht.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

So hätte ein neuer Indiana-Jones-Film aussehen müssen

Ich bin leidenschaftlicher Filmfan und liebe wie so viele andere auch die ersten drei Indiana-Jones-Filme von Steven Spielberg – über Teil 4 und 5 legen wir an dieser Stelle den Mantel des Schweigens. Und obwohl ich mit Indy aufgewachsen bin, haben mich die Trailer zu Indiana Jones und der Große Kreis (Test) erschreckend kaltgelassen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Indiana Jones und der Große Kreis ansehen:

Indiana Jones und der Große Kreis – Offizieller Gameplay-Trailer

Und so erging offenbar nicht nur mir, denn zum Release am 9. Dezember 2024 gab es zwar von der Presse viel Beifall (86 Prozent auf Metacritic), aber in meiner Social-Media-Bubble hat so gut wie niemand über das Spiel gesprochen. Und auch die offiziellen Spielerzahlen auf Steam sind mit einem Peak von 12.000 gleichzeitigen Usern nicht besonders berauschend (siehe SteamDB).

Wie dem auch sei, aus einer Laune heraus habe ich mir das Action-Adventure für ein Wochenende auf die Xbox heruntergeladen. Dank Game Pass im Prinzip für Lau und siehe da, Indiana Jones und der Große Kreis hat mich schnell in seinen Bann gezogen. Das liegt weniger daran, dass es ein herausragendes Spiel ist, ehrlich gesagt ist es nur „gut“, aber die Atmosphäre, Story und Liebe zum Detail machen es zum spielbaren Film – also genau dem Abenteuer, das sich Filmfans immer gewünscht, aber nie bekommen haben.

Also ernsthaft, hätten Spielberg und Co. einfach die Geschichte von Indiana Jones und der Große Kreis als Film umgesetzt, anstatt auf das Königreich des Kristallschädels oder das Rad des Schicksals zu setzen, dann wäre dabei vermutlich ein würdiger vierter Film entstanden.

In dem Spiel bereist ihr viele verschiedene Orte – darunter auch ein thailändischer Dschungel. (© Bethesda Softworks)

Die Präsentation und Grafik sind der Hammer

Die großen Stärken des Spiels sind nämlich vor allem die filmreife Präsentation, die fantastische Grafik und die authentische Spielwelt, die sich vom Vatikan bis nach Thailand erstreckt.

Dabei trifft Indiana Jones und der Große Kreis einen angenehmen Sweetspot. Die Level sind groß, aber nicht zu groß. Die Rätsel sind kreativ, aber nicht unnötig kompliziert. Die Action ist zwar nur solide, steht aber auch nicht im Fokus. Stattdessen durchstreift man verstaubte Pyramiden, römische Katakomben und denkt sich alle paar Meter: „Das ist ja wie in den Filmen!“

Insofern würde ich Indiana Jones und der Große Kreis auch eher Filmfans empfehlen und weniger reinen Gamern, denn mit den Uncharted-Spielen oder auch der neuen Tomb-Raider-Trilogie von Crystal Dynamics gibt es wesentlich bessere Abenteuer-Alternativen. Zumal ich auch kein Fan von der Ego-Sicht aus Indiana Jones und der Große Kreis bin, aber das ist natürlich Geschmackssache. Alles in allem bin ich aber wirklich froh, dem Spiel eine Chance gegeben zu haben.

