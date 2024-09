Netflix chancenlos: Gangster-Serie mit Hollywood-Legende erobert Streaming-Charts

Die Gangster-Serie Tulsa King erfreut sich in den deutschen Streaming-Charts großer Beliebtheit. Da ziehen selbst die neuesten Serien von Netflix den Kürzeren. Den Trailer zur ersten Staffel könnt ihr euch oben ansehen.

Tulsa King lässt Netflix-Serien alt aussehen

In Tulsa King agiert Hollywood-Legende Sylvester Stallone als knallharter Gangster. Seit Kurzem läuft die zweite Staffel und die ist offenbar ein echter Hit. Laut der Webseite JustWatch gehört Tulsa King zu den derzeit gefragtesten Serien in der deutschen Streaming-Landschaft – noch beliebter ist nur die Batman-Serie The Penguin (Quelle: JustWatch).

Anzeige

Streaming-Rivale Netflix hat zwar auch einige Serien in der Top 10, darunter zum Beispiel die True-Crime-Serie Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez oder das Götter-Drama Kaos, aber an Tulsa King und The Penguin führt aktuell kein Weg vorbei.

Anzeige

In Tulsa King wird Sylvester Stallone zum knallharten Gangster-Boss. (© Paramount)

Wo könnt ihr die Serie Tulsa King streamen?

Auch bei der Presse macht die Paramount-Serie Tulsa King eine gute Figur. So sind derzeit 89 Prozent aller Kritiker mit der Serie zufrieden. Der User-Score ist mit 86 Prozent Zustimmung ähnlich hoch (Quelle: Rotten Tomatoes).

Anzeige

Wenn ihr jetzt Lust auf die Serie habt, dann kommt das große Aber, denn Tulsa King ist wie bereits angedeutet eine Paramount-Serie und damit nur über den hauseigenen Streaming-Anbieter Paramount+ abrufbar. Alternativ können Amazon-Prime-Kunden den Anbieter aber auch als zusätzlichen Channel dazubuchen. So oder so, ihr kommt nicht um ein weiteres Abo drumherum.

Paramount+ bietet allerdings einen siebentägigen Testzeitraum an. Theoretisch reicht diese kostenlose Testphase, um zumindest die erste Staffel von Tulsa King zu beenden. Die zweite Season endet indessen erst am 17. November. Schlaue Sparfüchse warten also vielleicht besser ab.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.