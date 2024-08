Netflix-Hit bekommt Videospiel: Erster Trailer sieht furchtbar aus

Netflix gibt sich nicht zufrieden damit, dass dieses Jahr die zweite Staffel der weltweiten Hit-Serie Squid Game startet – parallel dazu soll auch noch ein Videospiel erscheinen. Der Trailer zu Squid Game: Unleashed, den ihr euch über diesem Artikel ansehen könnt, haut im Ton allerdings komplett daneben.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Netflix hat wieder einmal tief in der Rubrik Dinge, die die Welt nicht braucht gekramt und dabei ein Mobile Game mit Squid-Game-Branding und einer überdimensionierten Identitätskrise zutage gefördert.



Netflix-Abonnenten erwartet hier ein buntes und unbeschwertes Battle Royale à la Fall Guys, bei dem Spieler originelle Todesfallen überwinden müssen.



Der Trailer preist ein quietschiges Handyspiel mit Cartoon-Optik für unterwegs an und witzelt „Mal verliert man, mal stirbt man“. Es legt den Verdacht nahe, dass niemand bei Netflix jemals auch nur eine Folge von Squid Game gesehen hat.

Tatsächlich ging es im Netflix-Hit Squid Game nicht allzu fröhlich zu. (© Noh Juhan / Netflix)

Squid Game: Unleashed – Was denkt sich Netflix eigentlich?

Ein locker-flockiges Hindernisparcour-Game im Squid-Game-Universum ergibt ungefähr so viel Sinn wie ein Zoo-Simulator mit dem Tiger King oder eine Dating-Sim in der Welt von Game of Thrones: Ohne größeres Vorwissen auf den ersten Blick eine naheliegende Idee, auf den zweiten Blick wird es ganz schnell ziemlich unangenehm.

Squid Game hat sich als Serie nicht mit lockeren Sprüchen und einem witzigen Hürdenlauf-Konzept einen Namen gemacht, sondern als bittere Gesellschaftssatire mit brutaler Kapitalismus- und Klassenkritik.



Netflix zeigt mit Squid Game: Unleashed, dass die Stärken und Aussage seiner koreanischen Hit-Serie komplett missverstanden wurden – und untergräbt diese noch dazu.

„Es kommt nicht drauf an, ob man gewinnt oder verliert: Es kommt drauf an, wie man das Spiel spielt“, säuselt die Stimme aus dem Off – ein Statement, dem die meisten Figuren in der Serie vermutlich lautstark widersprechen würden.

Vielleicht sollte sich Netflix also weiterhin lieber auf TV-Serien konzentrieren – im Superhelden-Genre hat der Streaming-Dienst zum Beispiel eine ganz besondere Perle zu bieten:

