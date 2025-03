Nintendo Switch 2 hat noch ein Grafik-Ass im Ärmel

Nintendos Next-Gen-Konsole nimmt konkrete Formen an. Ein neu aufgetauchtes Patent zeigt, dass der japanische Spielegigant jetzt auf künstliche Intelligenz setzt. Die Technologie soll Spielegrafiken in Echtzeit aufwerten – und zwar via KI-Upscaling.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nintendo arbeitet an KI-Upscaling – für die Switch 2?

Die im Patent beschriebene KI-Technologie verspricht Folgendes: Niedrig aufgelöste Spielegrafiken werden in Echtzeit auf eine höhere Auflösung gebracht. Ähnliche Technologien kommen bei Nvidia (DLSS) und AMD (FSR) schon in ihren Grafikkarten und bei Sony in der PS5 Pro (PSSR) zum Einsatz. Jetzt will anscheinend auch Nintendo seinen Fuß in die KI-Upscaling-Tür kriegen. Ein konkretes Beispiel aus den Unterlagen beschreibt, wie Bilder von 540p auf 1080p hochskaliert werden können (Quelle: uspto.gov).

Anzeige

Diese Technik würde der Switch 2 ermöglichen, bessere Grafik trotz verhältnismäßig leistungsschwacher Hardware und geringem Energieverbrauch zu berechnen – ein entscheidender Vorteil für eine mobile Konsole. Das entsprechende Patent wurde am 13. März 2025 veröffentlicht, aber bereits im November des Vorjahres eingereicht.

Was hat Nintendo mit dem KI-Upscaling vor?

Noch hält sich Nintendo zu vielen Details bedeckt. Für welchen konkreten Anwendungsfall die Technologie genutzt wird, geht nicht aus dem Schriftstück hervor. Die Vermutung liegt aber nahe, dass Nintendo das KI-Upscaling bei der Switch 2 sowohl im Handheld-Modus als auch für im Docked-Modus benutzt. Die Antworten auf diese und weitere Fragen erwarten uns hoffentlich bei der großen Nintendo Direct am 2. April 2025, wo voraussichtlich auch Preis und Release-Datum enthüllt werden.

Anzeige

Nintendo denkt beim KI-Upscaling bestimmt auch an die Käufer der ersten Switch-Generation. Die neue Konsole wird rückwärtskompatibel sein und ermöglicht euch, eure bestehende Spielesammlung weiterzunutzen. Dank der KI-Technologie könnten sogar ältere Titel von der verbesserten Bildqualität profitieren.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.