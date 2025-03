Rettung für Game of Thrones: Die neue Fantasy-Serie wird spitze und ich sage euch warum!

Die Serie Game of Thrones mag zu Ende sein, doch HBO ist mit dem Fantasy-Universum noch lange nicht fertig. Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Serie, denn sie behandelt eines meiner Lieblingsbücher.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

A Knight of the Seven Kingdom erscheint dieses Jahr und wird super

Schon dieses Jahr erscheint eine neue Serie im Game-of-Thrones-Universum: Sie trägt den Namen A Knight of the Seven Kingdoms und erzählt die Geschichte des Heckenritters Duncan und seines Knappen Egg.

Zugegeben, auch bei mir sitzt der Stachel des verhunzten Endes von Game of Thrones noch tief. Auch die zweite Staffel des Spin-off House of the Dragon konnte trotz unbestreitbarer Highlights leider nicht komplett überzeugen. Die neuen Helden Dunk und Egg können dieses Jahr allerdings den frischen Wind bringen, den das Franchise braucht.

A Knight of the Seven Kingdoms basiert auf der Novelle „Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben“ (auf Amazon ansehen) und spielt etwa 90 Jahre vor der ersten Staffel Game of Thrones. Obwohl die Geschichte auch in Westeros spielt, schwingt in ihr eine etwas hoffnungsvollere Stimmung mit – vor allem, weil das Land ausnahmsweise nicht im blutigen Bürgerkrieg ertrinkt. Das bedeutet aber auch keine großen Schlachten und keine Drachen.

Erst kürzlich hat GoT-Erfinder George R. R. Martin persönlich gegenüber Collider bestätigt, dass dieser Ton auch in der Serie beibehalten wird. Auch eine zweite Staffel bestätigt der Autor.

Es ist ein bisschen weicher. Es ist ein bisschen humorvoller. Ich hoffe, dass das Publikum für diese Art der Veränderung offen ist. George R. R. Martin

Ein paar Szenen zu A Knight of the Seven Kingdoms könnt ihr euch schon ansehen:

A Knight of the Seven Kingdoms glänzt mit seinen Charakteren

Die Worte von George R. R. Martin sind für mich eine Bestätigung, dass die Serie super wird und dem Buch, das ich jetzt schon mehrmals gelesen habe, gerecht wird. Auch ohne Drachen sind es die charmanten und spannenden Charaktere, welche die Geschichte so besonders machen. Ich bin mir sicher, Duncan und Egg werden die Community schnell in ihren Bann ziehen.

Auch auf die GoT-typischen Intrigen und komplizierte Familienverhältnisse werdet ihr nicht verzichten müssen. Ohne zu viel zu spoilern kann ich außerdem verraten, dass die Serie vielleicht einen etwas weicheren Ton haben wird, aber auch Fans von brachialer Action trotzdem nicht zu kurz kommen werden.

Ein Release-Datum und einen Trailer für A Knight of the Seven Kingdoms gibt es aktuell noch nicht, doch ich freue mich jetzt schon auf mehr.

Game of Thrones hat leider nicht in allen Bereichen so viel Glück. Die Spiele sind weiterhin komplette Gurken:

