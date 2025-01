Rock am Ring 2025: Line-Up & Tickets – was ist mit Tages-Tickets?

Mittlerweile wurden zahlreiche Bands und viele Hochkaräter für das Line-Up von „Rock am Ring” und „Rock im Park“ bestätigt. Wer ist dabei, wo gibt es Tickets und wie sieht es mit Tages-Tickets für „RaR“ und „RiP“ aus?

Festival-Tickets gibt es bei Eventim im Vorverkauf: Zu Eventim. Allmählich nähert sich das Event aber dem Ausverkauf. Der Termin für Rock am Ring 2025 ist das Wochenende vom 6. bis zum 8. Juni 2025. Gleichzeitig beginnt auch der Verkauf für die „Rock im Park“-Tickets. Rock am Ring feiert sein 40-jähriges Bestehen, das Schwester-Festival sein 30-jähriges Jubiläum.

Gibt es Tages-Tickets?

Auch wenn das Line-Up mit vielen Top-Acts gespickt ist, wollen einige Fans womöglich nicht das ganze Festival besuchen, sondern sich lediglich einen Tag aussuchen. Das wird 2025 aber schwierig. Das Festival ist nahezu ausverkauft und es werden keine Tages-Tickets in den Verkauf gehen. Das wird Ende Januar auf der Facebook-Seite des Festivals bestätigt:

„Fast alle Kategorien sind inzwischen ausverkauft oder kurz davor. Es wird keine weiteren Restocks mehr geben. Für Rock am Ring 2025 wird es keine Tagestickets geben.“ Rock am Ring/Facebook

Wer also noch keine Karten hat und Acts wie KoRn, Bring Me The Horizon, K.I.Z. und Slipknot live sehen will, sollte sich beeilen. Hier gibt es noch Karten.

Rock am Ring 2025: Tickets & neues Line-Up

2025 werden 40 Jahre „Rock am Ring“ gefeiert. 1985 fand die erste Ausgabe statt, inzwischen gehört das Event zu den größten und beliebtesten Musik-Festivals in Europa. Zusammen mit dem Vorverkaufsstart und dem Termin wurde auch der erste Headliner verkündet. Mit Slipknot kommt eine der derzeit wichtigsten und beliebtesten Bands aus dem modernen Metal an den Nürburgring und nach Nürnberg. Neben den erwähnten Künstlern wurden folgende Acts bestätigt:

A Day To Remember

Adam Angst

Airbourne

Amira Elfeky

Aviva

Beatsteaks

Biffy Clyro

Bring Me The Horizon

Boston Manor

Brutalismus 3000

Bullet For My Valentine

Christin Nichols

Creeper

Dead Poet Society

Deafheaven

Defects

Deine Cousine

Destroy Boys

Die Nerven

Drangsal

Drug Church

Electric Callboy DJ Set

Falling In Reverse

Feine Sahne Fischfilet

Fit For An Autopsy

FjØrt

Fleshwater

Frank Turner & The Sleeping Souls

Frog Leap

Future Palace

Grade 2

Heaven Shall Burn

Holy Wars

House of Protection

I See Stars

Idles

Imminence

In Flames

Jerry Cantrell

Jinjer

Kittie

K.I.Z.

Kontra K

KoRn

Kris Barras Band

LØLØ

Leftovers

Lorna Shore

Massendefekt

Mia Morgan

Millencolin

Nasty

Northlane

Nothing More

Olli Schulz & Band

Pain Of Truth

Polaris

Poppy

Powerwolf

Rise Against

SDP

Seven Hours After Violet

Skillet

Sleep Token

Slipknot

Smash Into Pieces

Soft Play

Spiritbox

Spiritual Cramp

Static Dress

Still Talk

Stray From The Path

Survive Said The Prophet

Teen Mortgage

Terror

The Ghost Inside

The Prodigy

The Red Flags

The Warning

Thrown

Tocotronic

Trophy Eyes

Tulpe

Turbostaat

Unpeople

VOWWS

Weezer

Whitechapel

Zebrahead

ZSK

Slipknot waren zuletzt 2019 beim Festival und treten Ende 2024 in einigen deutschen Städten live auf. Bring Me The Horizon ist der zweite Headliner. Es sollen die einzigen Auftritte von BMTH in Europa im kommenden Jahr sein.

Das Ankündigungs-Video zum Jubiläums-Festival 2025:

Es werden wahrscheinlich noch weitere Acts in den kommenden Wochen und Monaten dazukommen. Das Festival wird für das kommende Jahr um eine zusätzliche, vierte Bühne erweitert.

Rock am Ring 2025: Tickets im Vorverkauf

Der Ticket-Vorverkauf läuft bereits, zuschlagen könnt ihr bei Eventim. Der Preis liegt bei 221,50 Euro für das Weekend-Ticket. Allerdings benötigen Besucher zusätzlich einen Park- und/oder Camping-Ausweis für das Wochenende. Tages-Tickets wird es vermutlich erst wenige Wochen vor dem Festival-Wochenende geben.

Darauf solltet ihr beim Ticket-Kauf unbedingt achten:

