Spart euch das Geld: Brandneuer Kinofilm startet diese Woche bei Amazon Prime Video

Amazon Prime macht Filmfans glücklich und krallt sich den Action-Streifen The Accountant 2 kurz nach Kinostart.

Diese Woche bei Prime: The Accountant 2

Obwohl der Actionfilm The Accountant 2 erst Ende April im Kino gestartet ist und sogar noch aktiv läuft, können Amazon-Kunden den Streifen mit Ben Affleck ab dem 05. Juni über Amazon Prime Video kostenlos im Abo schauen.

In dem Film bekommt es Affleck an der Seite von Jon Bernthal (Daredevil: Born Again) mit diversen Killern und einer groß angelegten Verschwörung zu tun. Für Neugierige haben wir ganz oben den offiziellen Trailer eingebunden.

Falls ihr den Vorgänger bisher verpasst habt oder nochmal nachholen wollt, dann werdet ihr sowohl auf Amazon Prime Video, als auch auf Netflix fündig. Bei beiden Streaminganbietern gibt es den Film in der Flatrate:

Bei der internationalen Presse kam The Accountant 2 ziemlich gut an. So bewerten 76 Prozent aller Kritiker die Fortsetzung positiv. Noch besser fällt allerdings der User-Score aus, der ist nämlich mit 92 Prozent Zufriedenheit herausragend gut (Quelle: Rotten Tomatoes). Kritiker Nick Schlager urteilt:

Der brutale Buddy-Film, der Afflecks Killer mit seinem ebenso mörderischen Bruder zusammenbringt, findet den Humor in seinem Chaos und erweist sich damit in jeder Hinsicht als überlegene Fortsetzung. ( The Daily Beast

Ihr solltet euch also ab jetzt gut überlegen, ob sich das teure Kinoticket noch lohnt oder ob ihr den baldigen Streaming-Release abwartet. Falls ihr noch kein Amazon-Prime-Abo habt, dann könnt ihr das direkt auf der Webseite ändern. Die ersten 30 Tage sind für Neukunden gratis.

Auf diesen Release habe ich gewartet Der erste Film hat ja mittlerweile fast schon Kultstatus erreicht und gehört für mich zu den besten Filmen aus der Vita von Ben Affleck. Insofern freue ich mich schon auf die Veröffentlichung bei Amazon Prime Video. Auch wenn es irgendwie erschreckend ist, wie schnell die Heimkino-Auswertung inzwischen bei einigen Filmen erfolgt. Aber hey, in dem Fall sage ich einfach nur Danke. Daniel Boldt

