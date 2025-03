Split Fiction: Fundorte aller Nebenstränge

Ein kleiner Ausflug in den kreativen Kopf einer anderen Autorin kann nicht schaden – mit den Nebensträngen in Split Fiction wird euch das ermöglicht. Wir zeigen euch, wo ihr die Nebenlevel findet und wie viele es gibt.

Die Nebenstränge in Split Fiction sind Nebenquests die ihr absolvieren könnt. Insgesamt gibt es 12 von ihnen, die ihr in Kapitel zwei bis fünf findet. Findet ihr alle Nebenstränge, erhaltet ihr die Trophäe „Bücherwurm“. Damit ihr diese aber auch wirklich bekommt, müsst ihr die Nebenstränge vollständig absolvieren.



Befindet ihr euch in der Nähe von einem Nebenstrang, kommentieren Mio oder Zoe dies. Zusätzlich erkennt ihr die Level an ihrem Aussehen – da die Nebenstränge immer zu der Autorin gehören, in deren Geschichte ihr euch aktuell nicht befindet, stechen sie aus der Umgebung heraus. Seid ihr also in einer Geschichte von Mio und ihr seht plötzlich einen Baum zwischen all den Raumschiffteilen, habt ihr es mit einem Nebenstrang zu tun. Der Eingang zu den Kurzgeschichten erscheint als weiße Blase.

Fundorte aller Nebenstränge

Den ersten Nebenstrang werdet ihr in Kapitel zwei „Rache in Neonfarben“ automatisch finden, da das Spiel euch so die Mechanik erklärt. Im Folgenden findet ihr alle weiteren Nebenstränge:

Nebenstränge in „Rache in Neonfarben“

Die Legende vom Sandfisch

Abschnitt : Leg Techno auf



Der erste Nebenstrang in Split Fiction erscheint direkt vor eurer Nase, nachdem der Abschnitt seinen Anfang gefunden hat.

Landleben

Abschnitt : Straßen im Neonlicht



In diesem Abschnitt müsst ihr einen Aufzug benutzen, um voranzukommen. Stattdessen seht ihr nach rechts, um den Nebenstrang zu finden. Innerhalb dessen erwarten euch zudem zwei Trophäen.

Bergwanderung

Abschnitt : Großstadtleben



Bevor ihr Mio mit einer Toilette über die Straße katapultiert, dreht euch um und schaut nach oben. Ihr werdet einen Balkon mit einer Leiter sehen, die runtergefahren werden muss.



Katapultiert Mio in der Toilette auf den Balkon. Oben angekommen, lässt Mio die Leiter für Zoe runter und ihr könnt in die Kurzgeschichte treten.

Nebenstränge in „Hoffnung auf den Frühling“

Zugüberfall

Abschnitt : Fürst Immergrün



In der Partie, in der Mio und Zoe an den gefährlichen Blumen im Wasser vorbei müssen, findet ihr einen weiteren Nebenstrang. Ihr findet den Punkt recht spät im Abschnitt. Bevor Zoe über mehrere Stäbe hüpfen muss, geht ihr nach rechts und rennt an der Wand entlang, um so zu dem Nebenstrang zu gelangen.

Spielshow

Abschnitt : Stabschrecke des Verderbens



Nachdem ihr eine lange Hängebrücke überquert habt, sollt ihr nach rechts weiter. Geht stattdessen nach links und hangelt euch über den kleinen Parcours entlang und ihr findet den Nebenstrang. Auch in diesem erwartet euch eine weitere Trophäe.

Kollabierender Stern

Abschnitt : Hallen aus Eis



Kurz bevor ihr das Schloss des Eiskönigs betretet, findet ihr rechts neben dem Eingang den Nebenstrang.

Nebenstränge in „Letzte Morgenröte“

Drachen

Abschnitt : Giftmischer



In dem langen Gang mit den sich drehenden Zylindern geht ihr bis an das Ende. Hier findet sich ein weiterer Nebenstrang.

Mondmarkt

Abschnitt : Testkammer



Nachdem ihr durch ein rotes und ein blaues Energietor gelaufen seid, betretet ihr eine Plattform. Hier findet ihr vier kleinere Plattformen, auf denen ihr euch nach links bewegt, um so an den Nebenstrang zu kommen. Hier warten zwei weitere Erfolge auf euch.

Notizbuch

Abschnitt : Fliegende Revolverheldinnen



Mit den Jetpacks auf dem Rücken, könnt ihr nun über das große Kabel im Außenbereich fliegen. Links von dem Kabel findet ihr den Nebenstrang auf einer fliegenden Plattform.

Nebenstränge in „Aufstieg des Drachenreichs“

Abfahrt in den Krieg

Abschnitt : Wassertempel



Angekommen im Wassertempel werdet ihr an einer Stelle über zwei goldene Kugeln hüpfen müssen. Dreht euch danach nach links und nutzt die Plattformen mit dem Hebel, um auf die andere Seite zu gelangen. Der Nebenstrang befindet sich in einer Höhle, nachdem ihr die zweite Plattform verwendet habt.

Weltraumflucht

Abschnitt : Tempel der Künste



Sobald der Abschnitt startet, dreht euch direkt nach rechts und folgt dem Pfad. Am Ende dessen findet ihr den Nebenstrang.

Geburtstagstorte

Abschnitt : Schatztempel



Der letzte Nebenstrang befindet sich am Anfang des Abschnitts. Ihr lauft den Weg mit den pinken Kristallen lang, bis ihr nach rechts zu dem Tempel sollt. Geht stattdessen nach links.

