Split Fiction: Spielzeit und Kapitelübersicht

Zwischen Raumschiffen und Trollen finden sich Zoe und Mio in der Welt von Split Fiction zurecht. Ausflüge ins Weltall, Drachenritte oder die Rettung der eigenen Kreativität – wie lange hält das Abenteuer an? Wir haben alle Infos zur Spielzeit und den Kapiteln in Split Fiction für euch.

Spielzeit und Umfang

Als Zoe und Mio werdet ihr einige Spielstunden in den fantastischen Welten erleben, die aus ihren Federn stammen. Ein überlanges Erlebnis solltet ihr jedoch nicht erwarten. Mit ungefähren 10–14 Stunden Spielzeit liegt Split Fiction im selben Bereich wie It Takes Two. Wir haben in unserem Spieldurchgang knappe 13 Stunden für die gesamte Geschichte gebraucht.

Natürlich hängt die gesamte Spieldauer auch davon ab, wie gut ihr mit eurem Koop-Partner arbeitet und ob ihr alle Nebenstränge und Bänke entdeckt. Zusätzlich könnt ihr einige Trophäen erst durch gründliches Erkunden der Spielwelten freischalten – oder durch kleine Spielereien, in denen ihr beispielsweise euren Koop-Partner in einen Stuhl verwandelt.



Vergesst nicht den Wiederspielwert von Split Fiction – die Mechaniken von Zoe und Mio unterscheiden sich in jedem Kapitel und Level und fordern euch immer wieder neu heraus. Wer also das Spiel in seiner ganzen Gänze erleben will, kann sich ein weiteres Mal in die Welten der beiden Autorinnen stürzen.

Kapitel und Übersicht aller Level

Spoilerwarnung: Im Folgenden findet ihr die Übersicht aller Kapitel und Level mit den dazugehörigen Namen. Diese könnten euch Teile der Handlung vorweg nehmen.

In acht Kapiteln jagt ihr nach den Glitches in Raders Maschine – und alle dieser Kapitel sind in insgesamt 74 Level aufgeteilt. Damit ihr den Überblick nicht verliert und wisst, wo ihr euch im Verlauf der Geschichte von Split Fiction befindet, haben wir alle Kapitel und ihre dazugehörigen Level für euch aufgelistet:

Rader-Publishing

Freiheitskämpferinnen Tapfere Ritterinnen

Rache in Neonfarben

Berufsverkehr Leg Techno auf Hallo, Mr. Hammer Straßen im Neonlicht Parkhaus Das Fluchtauto Großstadtleben Auf den Kopf gestellte Stadt Gravity Bike Entlang des Wolkenkratzers Chefin des Verbrechersyndikats

Hoffnung auf den Frühling

Die Unterlande Fürst Immergrün Herz des Waldes Mutter Erde Stabschrecke des Verderbens Alberne Affen Tango zu dritt Hallen aus Eis Der Eiskönig

Letzte Morgenröte

Das Landungsschiff Infiltration Waffen-Upgrade Giftmischer Fabrikeingang Fabrikgelände Testkammer Laufen und Ballern Der Aufseher Fliegende Revolverheldinnen Die Flucht System-Ausfallschutz-Modus

Aufstieg des Drachenreichs

Ein gewundener Pfad Wassertempel Drachenreiter, vereinigt euch! Der Drachentöter Tempel der Künste Drachenseelen Schatztempel Königlicher Palast Schatzverräter Macht der Drachen Ins Auge des Sturms Der Zorn des Megalithen

Isolation

Gefängnisschiff Nützliche Drohnen In den Kaninchenbau Bewässerungsanlage Gefängnishof Flipper-Schloss Hinrichtungsarena Abfalldepot Zellenblöcke Hochsicherheitstrakt Die Gefangene

Die Höhle

Ein unheilvolles Willkommen Mosaik der Erinnerungen Geisterstadt Licht im Dunkeln Von Geistern geführt Die Hydra

Getrennt

Getrennt Eine herzliche Begrüßung Von Angesicht zu Angesicht Welten voneinander entfernt Querschnitt Um einen Gott zu stürzen Eine neue Perspektive Über den Tellerrand hinaus Finaler Showdown



