The Offspring Tour 2025: Tickets und Termine für die Deutschlandkonzerte

Mit ihrem neuen Album „Supercharged“ geht The Offspring auf Tour. Dabei macht die Band mehr als nur einmal in Deutschland Stopp. Wann die Konzerte stattfinden und wie ihr an Tickets für die The Offspring Tour gelangt, verraten wir euch hier.

The Offspring Tour: Alle Termine und Tickets im Vorverkauf

The Offspring hat die ersten Termine für die „Supercharged“-Tour bekanntgegeben. Zusammen mit Simple Plan machen die Musiker im Herbst 2025 fünfmal Halt in Deutschland:

27. Oktober in Berlin, Uber Arena

28. Oktober in Hamburg, Barclays Arena

30. Oktober in München, Olympiahalle

2. November in Frankfurt, Festhalle

5. November in Köln, Lanxess Arena

Den Start der europäischen Etappe der Tour macht The Offspring Ende September in Spanien. Ihr Ende findet sie hingegen Mitte November in Schottland. Alle genauen Termine findet ihr im Ankündigungspost der Band auf Instagram:

Tickets für die Tour von The Offspring könnt ihr bereits am Mittwoch, dem 16. Oktober 2024 um 10 Uhr ergattern. Inhaber eines RTL+-Abos und Kunden der Telekom sind dabei im Vorteil, denn diese können ab diesem Zeitpunkt Karten im Vorverkauf bekommen.

Habt ihr den Vorverkauf verpasst, steht euch noch der Ticketmaster-Presale bevor. Dieser startet einen Tag später am 17. Oktober um 10 Uhr. Um an diesem teilzunehmen, braucht ihr lediglich einen Ticketmaster-Account.

Der allgemeine Verkauf der Tickets für die The Offspring Tour findet wieder einen Tag später am 18. Oktober um 10 Uhr statt und ist für alle geöffnet – auch ohne Abos, Accounts oder weiteres.

„Supercharged“: Das neue Album von The Offspring

Um euch für die kommenden Konzerte in Stimmung zu bringen, hat The Offspring direkt ein neues Album veröffentlicht – passend natürlich mit dem Titel „Supercharged“. Verteilt auf rund 32 Minuten erwarten euch 10 neue Tracks:

Looking Out for #1

Light It Up

The Fall Guy

Make It All Right

Ok, but This Is the Last Time

Truth in Fiction

Come to Brazil

Get Some

Hanging by a Thread

You Can't Get There from Here

