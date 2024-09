„The White Lotus“ Staffel 3: Erste Bilder, Start und Cast

Der erste Teaser zu „The White Lotus“ Staffel 3 ist da. Wann ihr erneut in ein Resort reisen könnt und welche dunklen Wolken sich dieses Mal am Horizont zusammenbrauen, erfahrt ihr hier.

Start von „The White Lotus“ Staffel 3 im Stream

Gleich zu Beginn gibt es schlechte Nachrichten: „The White Lotus“ Staffel 3 wird nicht mehr 2024 erscheinen. Ein Release der neuen Season für 2025 ist aber vorgesehen, wie ein neuer Teaser zu den kommenden Serien von HBO verrät. Die neuen Folgen werdet ihr wie gewohnt auf WOW im Stream sehen können.

Zwischen der dritten Staffel und der zweiten liegen damit knapp drei Jahre. Nachdem die erste Staffel im Juli 2021 ausgestrahlt wurde, folgte nur 15 Monate später schon die zweite. Diesen Zeitplan hätte die dritte Staffel aber nicht folgen können, denn auch hier hat der mittlerweile beendete Hollywood-Streik für massive Verzögerungen gesorgt.

Die Reise führt nach Thailand

„The White Lotus“ Staffel 3 wird einen neuen Drehort erhalten, wie es auch schon in den beiden vorherigen Seasons der Fall war. Während die erste in Hawaii spielte, ging die Reise in Staffel zwei nach Sizilien. Für die dritte Staffel geht es nach Thailand – um genau zu sein nach Bangkok, Koh Samui und Phuket. Die neue Gruppe an Urlaubern wird sich auch hier in einem Hotel der White-Lotus-Kette aufhalten.

Wie geht es in „The White Lotus“ Season 3 weiter?

Während sich die Handlung in der ersten Staffel um Geld dreht, geht es in der zweiten mit Sex weiter. Eins bleibt aber gleich: Zu Beginn jeder Staffel wird der Tod einer oder mehrere Charaktere angedeutet – um wen es sich dabei genau handelt, wird erst am Ende enthüllt.

Auch die dritte Staffel von „The White Lotus“ hat ein zentrales Thema – Spiritualität und Religion spielen dieses Mal die große Rolle, wie Mike White gegenüber Vanity Fair verriet. Was genau den Hotelgästen in den neuen Folgen gegenüberstehen wird, ist aber noch nicht bekannt. Mit Blick auf das Setting der neuen Staffel könnte der Buddhismus Thema werden – dieser ist die prominenteste Religion Thailands.

Neue Gäste, neuer Cast von „The White Lotus“ Staffel 3

Wie in jeder Staffel steht ein neuer Cast im Fokus von „The White Lotus“ – wiederkehrende Charaktere wie Jennifer Coolidges Tanya sind dabei die Ausnahme. Doch ein Charakter kehrt in den neuen Folgen zurück: Belinda, die Spa-Managerin (Natasha Rothwell) aus Staffel eins, wird auch in Staffel drei wieder mit von der Partie sein.

Der Cast von „The White Lotus“ Staffel 3 wurde mittlerweile angekündigt – allerdings ohne die Rollen, die sie übernehmen werden. Bestätigt sind bisher:

Patrick Schwarzenegger

Leslie Bibb

Miloš Biković

Carrie Coon

Christian Friedel

Dom Hetrakul

Jason Isaacs

Michelle Monaghan

Morgana O'Reilly

Lek Patravadi

Shalini Peiris

Parker Posey

Natasha Rothwell

Tayme Thapthimthong

Walton Goggins

Sarah Catherine Hook

Sam Nivola

Aimee Lou Wood

