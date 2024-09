Wer billig kauft, wird abgestraft: 1,3 Millionen Android-TV-Nutzer schauen in die Röhre

Beim Kauf von Android-TV-Boxen müsst ihr Vorsicht walten lassen – wenn ihr euch zu sehr von billigen Preisen verleiten lässt, könnte am Ende eine böse Überraschung auf euch warten. Momentan haben über 1,3 Millionen Android-TV-Nutzer mit übler Malware zu kämpfen.

Android-TV-Boxen: Billig ist gefährlich

Wenn ihr euch eine Android-TV-Box zulegen wollt, um zum Beispiel Streaming-Apps auf einem älteren Fernseher zu nutzen, solltet ihr beim Kauf nicht allzu sehr sparen.



Auf dem Markt sind nämlich zahlreiche No-Name-Boxen zu Dumping-Preisen zu finden, doch die billigen Produkte bieten auch die größte Angriffsfläche. Momentan sind laut einem Bericht rund 1,3 Millionen Android-TV-Boxen von einer neuen Malware namens Vo1d befallen.



Der Trojaner ermöglicht es, dass die Boxen aus der Ferne kontrolliert werden. Kriminelle können so weitere schädliche Programme installieren oder die Android-TV-Box als Teil eines Botnetzes nutzen.

Insgesamt sind laut dem Bericht aktuell Geräte in 197 Ländern betroffen. Es handelt sich nicht aber nicht um Boxen, die das offizielle Android-Betriebssystem nutzen, sondern die auf die Version Android Open Source Project (ASOP) zurückgreifen – was oft vor allem bei billigen Geräten der Fall ist.



Wie es Vo1d auf die betroffenen Geräte geschafft hat, ist aktuell dennoch nicht klar. Es könnte allerdings möglicherweise bereits bei der Produktion oder zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Lieferkette auf die Boxen gespielt worden sein.



Während das offizielle Android TV von Google nur an bestimmte Hersteller lizenziert wird, hat das Unternehmen keinerlei Zugriff auf die Kompatibilitäts- und Sicherheitsberichte von ASOP und kann somit keine sichere Nutzung gewährleisten. (Quelle: arstechnica)

Android TV: Nicht an der falschen Stelle sparen

Android-TV-Boxen sind vor allem bei Nutzern beliebt, die auf ihrem älteren Fernseher Smart-TV-Funktionen vermissen. Mit dem Anschließen einer Streaming-Box lassen sich Apps wie Netflix, Disney+ und andere Services auch auf alten Geräten nutzen.



Um mögliche Malware wie Vo1d zu umgehen, solltet ihr dabei allerdings nicht auf 0815-Marken zurückgreifen. Stattdessen fahrt ihr mit Produkten wie einem Amazon Fire TV Stick oder dem Nvidia Shield Pro deutlich besser und seid auf der sicheren Seite.

