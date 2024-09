Xbox-Comeback nach 11 Jahren: Microsoft bringt beliebte Funktion zurück

2013 hat Microsoft mit der Xbox One das Konzept von Freundschaftsanfragen über Bord geworfen. Elf Jahre später bringt das Unternehmen die beliebte Social-Funktion jetzt endlich zurück – zur Freude der Fans.

Xbox bringt über 10 Jahre altes Social-Feature zurück

Zu Zeiten der Xbox 360 waren Freundschaften auf der Konsole klar geregelt: Ihr konntet eine Anfrage versenden und wenn die andere Person zustimmte, wart ihr Xbox-Freunde.



Mit der Xbox One änderte Microsoft dies jedoch in ein System mit Followern statt Freunden und orientierte sich somit eher an Twitter als an Facebook. Von nun an konntet ihr Menschen folgen und von anderen gefolgt werden, was insgesamt allerdings weniger persönlich und unübersichtlicher war.



Jetzt hat Microsoft angekündigt, dass die Freundschaftsanfragen zurückkehren – zunächst wird das Feature nur für Xbox Insider verfügbar sein.

Mit der Rückkehr von Freundschaftsanfragen bekommt ihr nun mehr Kontrolle darüber, mit wem ihr auf eurer Xbox verbandelt seid.



Bereits bestehende Freunde werden dabei übernommen, falls ihr jemand nur folgt ohne zurück gefolgt zu werden, bleibt ihr schlicht Follower.



Um das Feature zu testen, müsst ihr euch über die Xbox Insider Hub App entweder auf eurer Konsole oder eurem PC für das Insider-Programm registrieren und könnt dann das Feature darüber auswählen.

Xbox-Community freut sich über Freundschaftsanfragen

Auf Reddit kommt die Ankündigung auf jeden Fall gut an – Spieler freuen sich über das kleine, aber feine Feature, das zwar für die meisten keine revolutionäre Änderung darstellt, das soziale Miteinander aber dennoch verbessert.

Ich hab das System vorher zwar nicht gehasst, Leuten zu folgen war eine coole Idee, aber das man sich gegenseitig folgen musste, um befreundet zu sein, war Quatsch.



Das ist eine gute Verbesserung. Befreundet zu sein oder Leuten einfach zu folgen fühlt sich an, als hätten sie jetzt endlich auf das System geupgradet, das sie von Anfang an hätten haben sollen. Reddit-User darkdeath174

Ich fand es immer lächerlich, dass sie das geändert haben. Reddit-User xCeePee

