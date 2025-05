ZDF zeigt das Historiendrama, das ihr unbedingt gesehen haben müsst – gratis in der Mediathek dank Rundfunkbeitrag

Oscar-nominiert, unvergessen – und nur noch kurz gratis zu sehen: Dieser Film geht unter die Haut.

„Der Untergang“ aktuell in der Mediathek des ZDF

Dieser Film gehört zu den besten deutschsprachigen Werken der letzten Jahre – da besteht kein Zweifel. Regisseur Oliver Hirschbiegel beeindruckte aber nicht nur das Publikum in der Heimat, auch international sorgte „Der Untergang“ für Furore und wurde 2005 für den Oscar als bester ausländischer Film nominiert.

Gegenwärtig könnt ihr „Der Untergang“ noch in der Mediathek des ZDF sehen – ohne Extrakosten versteht sich, schließlich sei es dem allgemeinen Rundfunkbeitrag gedankt. Doch aufgepasst: Ihr müsst euch beeilen, denn nur noch bis zum 6. Juni um 21:59 Uhr steht der Film zur Verfügung (beim ZDF ansehen).

Doch warum lohnt es sich eigentlich, den Film zum ersten Mal oder erneut zu sehen? Der Film zeigt die letzten Tage Adolf Hitlers (Bruno Ganz) im Führerbunker in Berlin im April 1945. Erzählt aus der Perspektive seiner Sekretärin Traudl Junge, schildert er die zunehmende Isolation, den Wahnsinn und die Verzweiflung im innersten Kreis der NS-Führung kurz vor dem Ende des Dritten Reiches. Während die Rote Armee die Stadt umzingelt, zerbricht das Regime buchstäblich und psychologisch.

„Der Untergang“ bietet eine eindringliche, schonungslose Darstellung der letzten Phase des Nationalsozialismus und rückt dabei nicht nur Hitler, sondern auch sein Umfeld ins Zentrum. Bruno Ganz liefert eine beeindruckend komplexe Darstellung Hitlers – fernab von plakativen Karikaturen, aber ohne ihn zu glorifizieren. Die authentische Inszenierung, die beklemmende Atmosphäre und der Fokus auf persönliche Perspektiven machen den Film zu einem wichtigen Zeitzeugnis.

Ein deutscher Film, den die Welt kennt

Nicht zu vergessen: Der Film sorgte weltweit für Aufsehen, weil er sich erstmals auf populärem Niveau traute, Hitler als Menschen mit Schwächen, Wahnsinn und Charisma darzustellen – was sowohl gelobt als auch kritisch diskutiert wurde. Abseits der Oscar-Nominierung wurde der Film vielfach ausgezeichnet und regte international Debatten über die Darstellung des Nationalsozialismus im Film an. Die berühmte „Hitler-Rant“-Szene wurde zudem zur Grundlage zahlloser Internet-Parodien auf YouTube, was seine popkulturelle Reichweite zusätzlich steigerte.

Kurzum: Ein Film, den man gesehen haben muss. Wenig verwunderlich also, dass sich „Der Untergang“ mit einer IMDb-Bewertung von 8,2 Punkten unter den besten 250 Filmen aller Zeiten befindet (Quelle: IMDb). Nutzt also die Gelegenheit und schaut euch den Film jetzt noch kostenlos in der ZDF-Mediathek an.