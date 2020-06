Fangt ihr gerade an Animal Crossing: New Horizons zu spielen, bleibt euch wenig Auswahl, denn eure ersten Bewohner sind gekommen, um zu bleiben. Erst, wenn ihr die Möglichkeit habt, über Meilentickets auf andere Inseln zu reisen und dort neue Bewohner anzuwerben, beginnt der Spaß und damit meinen wir die Qual der Jagd nach den beliebtesten Bewohnern.

Das Problem, das euch sehr schnell zur Weißglut treiben wird, ist allerdings der Algorithmus des Spiels. Ihr wollt süße Katzen? Könnt ihr vergessen. Gunnar wird euch nie gehören. Gebt lieber viel Geld für ihn auf dem Schwarzmarkt aus. (Nintendo wird diesen Ratschlag hassen! Ist natürlich irgendwie illegal, okay!) Stattdessen wird euch das Spiel mit Gorillas „belohnen“. Wir haben es selbst erlebt.

Aus den über 400 Bewohnern sind nur wenige das Sahnehäubchen auf der Torte (Insel), die euch New Horizons vor die Füße wirft und die müsst ihr erstmal bekommen. Wie neue Bewohner auf eure Insel ziehen? Meilentickets, über den Campingplatz oder indem ihr ausziehende Bewohner auf den Inseln eurer Freunde anquatscht. Das Ausziehen lassen ist hingegen schwerer – wie das geht, haben wir euch in einem Guide verlinkt.

Kurze Anmerkung am Rande, bevor es hier in einem Shitstorm ausartet: Wir lieben Animal Crossing: New Horizons und wir wissen, dass jeder Inselbewohner auf seine Weise liebenswert ist. Sollten wir als im Verlauf etwas abfällig werden, ist dies nie dispektierlich gemeint.

Aber jetzt mal Butter bei di Fische: Hier kommen die unbeliebtesten Bewohner in unbestimmter Reihenfolge, die niemand gern auf seiner Insel hat. Folgt den Links oder schaut euch die ganze Liste an, indem ihr den Pfeil nach rechts klickt oder auf dem Smartphone herunterscrollt.

Die zehn hässlichsten Bewohner in Animal Crossing: New Horizons