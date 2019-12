Top 10: Die aktuell beliebtesten Android-Smartphones in Deutschland

Android-Smartphones sind in Deutschland sehr beliebt. Trotzdem stellt sich die Frage, welche Android-Handys bei den Käufern ganz oben in der Beliebtheitsskala stehen. Genau dieser Frage geht GIGA auf den Grund und liefert euch die Antwort. Samsung und Huawei spielen hierbei eine Hauptrolle, doch auch andere Hersteller konnten es in die Top 10 schaffen. Besonders der erste Platz ist auch eine Empfehlung von GIGA – die nicht viel kostet. Legen wir los.

Hinweis: Die folgende Reihenfolge basiert auf dem Idealo-Preisvergleich und kann sich immer wieder ändern.