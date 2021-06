Alle Gamer waren vermutlich schon einmal in der Situation, in der sie in einem Videospiel einfach nicht weiterkam. In welchen Spielen brauchtet ihr aber am meisten Hilfe? Das zeigen wir euch in einer Bilderstrecke.

Videospielkultur Facts

Die schwierigsten Spiele: Das Internet, euer Freund und Helfer

Egal wie sehr man sich anstrengt oder sich mit Videospielen auskennt, manchmal sind sie so umfangreich, dass man an der einen oder anderen Stelle hängen bleibt. Vor allem bei besonders schweren oder langen Games mit einer Reihe von Nebenquests greifen Spieler häufig zur Suchmaschine – und das ist keine Schande.

Bei ein paar Spielen werden jährlich Hunderttausende, manchmal sogar Millionen Suchanfragen getätigt. Kein Wunder, manche Games sind eben so komplex, dass man nicht alles darüber wissen und sich nicht alles merken kann.

Das Team hinter comparethemarket hat Suchanfragen im Gaming-Bereich unter die Lupe genommen und interessante Daten dazu veröffentlicht, die unsere Kollegen von spieletipps für euch zusammengefasst haben. Der eine oder andere Platz dürfte einige von euch sicher überraschen.

Egal wie schwer manche Spiele auch sind, man sollte sie trotzdem gespielt haben:

Was sagt ihr zu der Liste? Hattet ihr bei diesen Spielen auch Probleme, oder habt ihr euch bei anderen schwer getan?