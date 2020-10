Jetzt gibt es brandneue Bewegtbilder zur PlayStation 5. Entdeckt neue Details zur Konsole, zum Controller und seht neues Gameplay zu drei kommenden PS5-Spielen.

YouTube-Video zeigt die PS5 endlich in Aktion

Im Rahmen der YouTube-Gaming-Week haben mehrere japanische YouTuber die Möglichkeit erhalten, erstmalig Hand an die PlayStation 5 zu legen. In einem Livestream präsentierten sie die neue Konsole und im Anschluss wurden wir mit einem brandneuen YouTube-Video belohnt. Dieses umfasst ganze 24 Minuten an neuem Material zur Next-Gen:

Erstmalig erleben wir die Maße und das Aussehen der PS5 in echten Bewegtbildern. Auch der DualSense-Controller wird genau unter die Lupe genommen und in Astro's Playroom ausgiebig getestet. Dabei werden die einzelnen Funktionen wie das haptische Feedback und die adaptiven Trigger eindrucksvoll präsentiert.

Auch neues Gameplay kommt in dem Video nicht zu kurz. So sehen wir ausgiebig viele Szenen aus Godfall und Balan Wonderful und bekommen unter anderem die blitzschnellen Ladezeiten immer wieder unter Beweis gestellt.

Einzig und allein das Interface der PS5 ist während der Präsentation tabu und wird nicht gezeigt. Ein Leaker enthüllt jetzt allerdings Bilder zum neuen Home-Bildschirm und offenbart außerdem ein Speicherplatzproblem der PS5. Für weitere wichtige Fragen zur Next-Gen, besucht gerne unsere praktische Übersicht zu Preis, Release und Design der PS5.

Endlich gibt es anstatt gerenderter Videosequenzen echtes Hands-On-Material zur PlayStation 5. Womöglich dürfen wir die kommenden Tage noch mit weiteren Videos zur Konsole rechnen. Nachdem japanische YouTuber und Presse ihre Chance hatten, werden weitere Länder sicherlich folgen.