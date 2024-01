Abgeschaut von Switch? Patent zeigt neue Microsoft-Controller

Microsoft verdient sein Geld in der Games-Branche unter anderem mit Abo-Diensten und Software-Verkäufen, doch auch Hardware wie Konsolen spielen eine wichtige Rolle. Ein Patent verrät nun, dass das Unternehmen über einen neuen Controller nachdenkt, der dem von der Switch stark ähnelt.

Xbox Facts

Microsoft: Patent zeigt neues Controller-Vorhaben

Es kommt regelmäßig vor, dass ein Patent auftaucht, das neue Ideen von Unternehmen wie Sony und Microsoft vorstellt. Eingereicht im Juni 2022 und im Dezember 2023 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, zeigt ein Patent von Microsoft eine neue Art von Xbox-Controller, der an Nintendos Switch-Joy-Con erinnert. Zu erkennen sind versetzte Sticks, ein D-Pad und Buttons, deren Anordnung dem Standard-Xbox-Controller ähnelt (Quelle: Patentscope).

Laut der Beschreibung und den zur Verfügung stehenden Bildern ist das Produkt so konzipiert, dass es sich an verschiedene Geräte mit unterschiedlicher Dicke anpassen kann. Microsoft begründet das damit, dass viele Nutzer einen einheitlichen physischen Controller bevorzugen, anstatt sich an verschiedene Eingabegeräte anpassen zu müssen.

Die zur Verfügung gestellten Bilder zeigen zum einen normale Displays, zum anderen faltbare Smartphones, unter die auch Microsofts eigene Reihe Surface Duo fallen könnte. Es ist wahrscheinlich, dass sich der Controller über Bluetooth mit den mobilen Geräten verbinden kann, um ein Handheld-Gaming-Erlebnis ähnlich wie bei der Switch zu schaffen.

Ihr habt nicht genug Speicherplatz auf eurer Konsole? Wir haben ein paar Tipps für euch:

Mehr Speicher für die Xbox Series X|S – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

Patent passt zu Microsofts Mobile-Plänen

In der Vergangenheit hat Xbox-Chef Phil Spencer bereits mehrfach angekündigt, dass das Unternehmen auch auf dem Mobile-Gaming-Markt Fuß fassen möchte. Hier hat man scheinbar auch keine Angst vor Giganten wie Google und Apple, so plant Microsoft zum Beispiel den hauseigenen Store um Mobile Games zu erweitern.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.