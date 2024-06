Amazon setzt Ultimatum: Prime-Kunden haben nur noch bis 30. Juni Zeit

Wer ein Prime-Abo von Amazon hat, der hat auch kostenfreien Zugriff auf unzählige Filme und Serien. Doch die stehen nicht für alle Zeiten zur Verfügung. Bereits zum Monatsende fliegen jetzt zwei sehenswerte Komödien mit Star-Besetzung aus dem Programm des Streaming-Anbieters.

Amazon setzt Prime-Kunden aktuell eine Frist. Wer jetzt noch die Komödien „21 Jump Street“ aus dem Jahr 2012 und dessen Fortsetzung „22 Jump Street“ aus dem Jahr 2014 bei Amazon Prime Video sehen will, hat dazu nur noch bis zum 30. Juni 2024 Gelegenheit. Danach bleiben nur Kauf oder Leihe der Filme, auch für die Amazon-Kunden, die ein Prime-Abo haben.

Nur noch wenige Tage bei Amazon Prime Video

21 Jump Street? Gab es da nicht mal eine ziemlich erfolgreiche US-Fernsehserie aus den späten Achtzigern, die dem damals noch unbekannten Johnny Depp zum großen Durchbruch verhalf? Korrekt! Auch davor machte die Retro-Welle der letzten Jahre keinen Halt und so entschloss man vor über 10 Jahren, daraus einen Film zu machen.

Es darf gelacht werden:

21 Jump Street (2012) – Trailer

Im Gegensatz zur Serie nimmt sich der Film aber nicht sonderlich ernst, selbst wenn der eine lose Fortsetzung sein soll. Aus der Drama-Serie wird so eine waschechte Filmkomödie. Auch Johnny Depp sucht man lange vergebens, wenngleich der dann noch einen ziemlich verrückten Cameo-Auftritt hinlegt – ihr müsst aber ganz genau hinsehen.

Stattdessen übernehmen Jonah Hill und Channing Tatum die Rollen der Undercover-Cops, die Ermittlungen an der Highschool vornehmen. Am Ende erfolgreich. Bei geschätzten Produktionskosten zwischen 42 und 55 Millionen US-Dollar konnte der Film an den Kinokassen über 200 Millionen US-Dollar einspielen. Damit war dann auch die Fortsetzung gesichert, die mit über 330 Millionen US-Dollar sogar noch erfolgreicher wurde.

Kritiker und Zuschauer haben eine Meinung

Finanziell haben sich die Filme in jedem Fall fürs Filmstudio gelohnt, doch wie sahen dies die Kritiker und Zuschauer? Auskunft darüber erhalten wir bei der IMDb und bei Rotten Tomatoes:

„21 Jump Street“ – 7,2 Punkte bei der IMDb, Rotten Tomatoes: 85 / 83 Prozent (Kritiker/Zuschauer)

„22 Jump Street“ – 7,0 Punkte bei der IMDb, Rotten Tomatoes: 84 / 77 Prozent (Kritiker/Zuschauer)

Filmkritiker und Zuschauer sind sich einig: Beide Filme liefern ordentlich ab und unterhalten das Publikum auf gekonnte Weise. Es lohnt sich also für Prime-Mitglieder, beide Komödien noch schnell vor dem Rausschmiss bei Amazon Prime Video zu sehen.