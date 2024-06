Waipu.tv ohne Internet: Geht das?

Wer TV-Sender auf den Fernseher bringen will, hat inzwischen zahlreiche Optionen. Ein beliebter Dienst ist Waipu.tv. Je nach Option kann man hier die wichtigsten Free-TV-Sender wie ARD und ZDF, private Kanäle wie RTL und auch Pay-TV-Sender anschauen. Wie kann man Waipu.tv empfangen? Geht das auch ohne Internetverbindung?

Lange Zeit waren vor allem der Weg über eine Satellitenschüssel oder über einen Kabelanschluss die Optionen für den Empfang von TV-Sendern. Inzwischen gibt es weitere Möglichkeiten. Damit man Waipu.tv nutzen kann, wird ein Nutzerkonto benötigt. Die öffentlich-rechtlichen Sender wie ARD kann man dann auch kostenlos schauen. Für andere Programme wird ein kostenpflichtiger Zugang benötigt (Kosten und Sender im Überblick). Daneben müssen weitere Voraussetzungen erfüllt werden.

Kann man Waipu.tv ohne Internetverbindung gucken?

Waipu.tv setzt eine Internetverbindung voraus. Man kann die Sender also nicht ohne Internet schauen. Für den Empfang an sich ist es unerheblich, ob man über ein WLAN, per LAN-Kabel oder eine mobile Datenverbindung einschaltet. Beim Streamen werden jedoch viele Daten über das Netz übertragen. Mit einer mobilen Datenverbindung kann also zum einen die Qualität schlechter sein, zum anderen wird ein begrenztes Datenvolumen beim regelmäßigen Ansehen schnell verbraucht. Einige Inhalte können zudem aus lizenzrechtlichen Gründen nur in einem Heimnetzwerk und nicht unterwegs abgerufen werden. Ein Empfang per TV-Kabel ist mit Waipu.tv nicht möglich.

Waipu.tv empfangen: Das wird benötigt

Ein klassischer Kabel- oder Satelliten-Receiver funktioniert mit Waipu.tv nicht. Man benötigt ein Internet-fähiges Gerät, das entweder einen Browser nutzt oder auf dem es die Waipu.tv-App gibt. Das kann zum Beispiel ein Laptop, Smartphone und Tablet (Android und iPhone), Fire-TV-Stick, Chromecast oder Apple TV sein. Mit dem Waipu.tv-Stick hat der TV-Anbieter auch ein eigenes Gerät für den Empfang, das man zusätzlich zu seinem Abonnement bestellen kann. Ein bestimmter Fernseher wird nicht benötigt. Das Gerät sollte aber entweder ein Smart-TV sein, der Anbindung zu einem App-Store hat, aus dem man Waipu.tv herunterladen kann oder über einen HDMI-Anschluss verfügen. Mit dem HDMI-Steckplatz kann man einen TV-Stick oder Laptop verbinden, um die Waipu.tv-Inhalte damit zu übertragen. Apps bei Waipu.tv ansehen.

Damit das Bild in HD-Qualität möglichst störungsfrei übertragen wird, wird eine Internetverbindung mit mindestens 16 Mbit/s vorausgesetzt. Für den SD-Empfang reichen schon 6 Mbit/s.

