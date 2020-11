Among Us hat vielen von uns die Quarantäne versüßt und ist dadurch zum Hit geworden. Die Entwickler wollen sich mit noch mehr Inhalten bedanken.

Among Us Facts

Among Us hat sich zu so einem großen Erfolg gemausert, sodass die Entwickler den Nachfolger vorerst eingestampft haben. Stattdessen sollen nun nach und nach mehr Funktionen ins Spiel integriert werden, die den Spielspaß noch mehr befeuern. Ein kleines Update gab es schon – zusammen mit einer Roadmap, die einige neue Inhalte ankündigt.

So soll Among Us noch besser werden – ein Blick in die Glaskugel

Am 3. November 2020 gab es für Among Us ein kleines Update. Dabei wurden beispielsweise die Wahlen angepasst, die ab sofort anonymisierbar sind. Auch kleinere Bugs wurden ausgebessert. Interessant ist aber, dass neben dem Update auch eine kleine Roadmap veröffentlicht wurde, in der folgende Funktionen angekündigt wurden:

Accounts: Among Us soll endlich Accounts bekommen. Diese Funktion soll besonders den Kampf gegen Hacker erleichtern, deren Accounts einfacher gemeldet und gebannt werden können.

Among Us soll endlich Accounts bekommen. Diese Funktion soll besonders den Kampf gegen Hacker erleichtern, deren Accounts einfacher gemeldet und gebannt werden können. Eine neue Map: Wer von euch kennt noch Henry Stickmin? Die Abenteuer des Strichmännchenkameraden sind das Thema der nächsten Karte bei Among Us. Diese soll angeblich noch größer werden als Polus, die Map auf dem violetten Planeten. Auch neue Aufgaben sind hierfür in Planung.

Neben den hier explizit aufgeführten Inhalten arbeitet das Entwickler-Team auch an weiteren Funktionen, die sie noch nicht preisgeben wollen. Einige Nutzer vermuten, dass es sich dabei um weitere Kill-Animationen für die Imposter und weitere In-Game-Cosmetics handeln könnte, die bereits fleißig von der Community entworfen werden. Fest steht allerdings, dass Among Us auch in Zukunft nicht langweilig werden soll.