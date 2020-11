Apex Legends hat ein ausgeklügeltes Ranglistenspiel, das in sechs Ränge unterteilt ist. Die Ränge werden anhand von Ranglistenpunkten bestimmt, die man sich erspielen muss. Die derzeitigen Top-Spieler werden dazu nächste Saison allerdings keine Chance haben.

Apex Legends: Warum wurden die Top-Spieler gebannt?

Die sechs Ränge in Apex Legends bestehen aus Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamond, Master und Apex Predator und jeder (außer Apex Predator) ist in vier Divisionen unterteilt. Der Rang wird durch Ranglistenpunkte bestimmt, die die Spieler mithilfe des Spielens von Ranglistenspielen erarbeitet haben. Je besser sie sind, desto höher steigen sie in der Rangliste und desto härter wird auch der Wettbewerb.

Für den Diamond-Rang werden derzeit 7.200 RP benötigt. Das Höchste, was man in einem Spiel einer Rangliste verdienen kann, sind 100 RP plus Boni für Kills und Assists. In der sechsten Saison erreichten gerade einmal zwei Prozent der Spieler Diamond und höher, da ist es umso bitterer, dass diese 419 Spieler nun eine Zwangspause einlegen müssen. Doch was genau ist das Problem?

Der EA Support kennt dieses Problem schon länger, denn seit Sommer 2019 beschweren sich Bronze-Spieler darüber, dass weit höher eingestufte Spieler in die Lobby glitchen können, um einfache RP zu farmen. Anstatt das Problem bei der Wurzel zu packen, wurden nun 419 Top-Spieler für die kommende Saison gebannt – zurecht, so sieht das zumindest die Community.

To the 419 Diamond+ ranked players who abused an exploit allowing you get into and farm bronze lobbies for RP, enjoy watching Season 7 from the sidelines 🔨❤️ — Conor Ford / Hideouts (@RSPN_Hideouts) November 4, 2020

„An die 419 Spieler der Rangliste Diamond+, die einen Exploit missbraucht haben, der es Ihnen ermöglichte, in die Bronze-Lobbys von RP einzudringen und dort zu farmen, viel Spaß beim Beobachten von Saison 7 vom Spielfeldrand aus„

Community feiert die Bannwelle

Die Community steht offensichtlich hinter der Entscheidung, denn die Reaktionen auf den Tweet von Ford sind äußerst positiv:

Spielt ihr auch Apex Legends und habt Erfahrungen mit Exploits gemacht oder war bei euch bisher alles ruhig? Was macht euch an dem Spiel besonders viel Spaß oder ärgert euch? Schreibt es uns gerne in die Facebook-Kommentare.