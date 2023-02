Kaum zu glauben, aber bereits seit über einem Jahrzehnt arbeitet Apple an einem ganz besonderen Feature. Dieses könnte früher oder später eine echte Smartwatch-Revolution auslösen. Nun ist man bei Apple wieder einen Schritt weiter.

Noch bevor die erste Apple Watch das Licht der Welt erblickte, machte man sich bei Apple auf, um an einer besonders genialen Funktion zu arbeiten, die in Zukunft der Smartwatch und ihren Nutzerinnen und Nutzern zugutekommt. Ganz konkret: Apple forscht an einer nicht-invasiven Technologie zur Blutzuckermessung, seitdem man die Firma „RareLight“ im Jahr 2010 kaufte. Das entsprechende Projekt wurde unmittelbar danach vom 2011 verstorbenen Apple-Mitgründer und -CEO Steve Jobs ins Leben gerufen. Dies und mehr verrät gegenwärtig der bekannte Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman in seinem neuesten Bericht (Quelle: Bloomberg).

Blutzuckermessung für die Apple Watch: Projekt erreicht neues Stadium

Zuletzt konnte Apple laut Gurman enorme Fortschritte bei der Entwicklung machen. Demnach befindet sich die Technologie jetzt im „Proof-of-Concept“-Stadium. Bedeutet: Grundsätzlich realisierbar, doch die Technik muss noch weiter verkleinert werden, damit sie in die Apple Watch passt. Gegenwärtig hat das Gerät wohl noch die Größe eines iPhones und kann so am Arm eines Nutzers befestigt werden. Dies ist schon ein großer Fortschritt, denn vorher nahm die Technik wesentlich mehr Raum ein und musste auf einem Tisch platziert werden.

Apples aktuelle Smartwatch-Familie kann viel, aber noch immer nicht den Blutzuckergehalt messen:

Doch wie genau soll eine nicht-invasive Blutzuckermessung erfolgen? Bisher muss dafür ja normalerweise Blut entnommen werden. Apple arbeitet hierfür an einem Silizium-Photonik-Chip. Der soll dann mithilfe der optischen Absorptionsspektroskopie das Licht eines Lasers unter die Haut schicken, um die Glukosekonzentration im Körper letztlich bestimmen zu können.

Revolution für Smartwatch-Nutzer

Bereits seit 10 Jahren testet Apple die grundlegende Technologie am Menschen. Aktuell führt das Unternehmen schon erste Gespräche über eine staatliche Zulassung der Technologie. Ergo: Bei Apple ist man sich also sicher, die Technik in absehbarer Zeit serientauglich zu machen. Doch es dürfte noch etwas dauern. Immerhin gab es schon seit Jahren entsprechende Berichte, doch in der Apple Watch gesehen haben wir die Technik bisher noch nicht. Ergo: Lieber noch nicht direkt für die Apple Watch 9 in diesem Jahr erwarten.

Schon jetzt lässt sich aber sagen, dass eine solche Smartwatch eine kleine Revolution auslösen würde. Apples Technik wäre nicht nur ein Segen für Diabetiker, sondern könnte am Ende auch helfen, die Krankheit früh zu erkennen und in Absprache mit Ärzten zu bekämpfen.

