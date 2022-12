Über Jahre hat sich Apple gesträubt, nun aber knickt der kalifornische Hersteller wohl doch ein und gibt endgültig seinen Widerstand auf – alternative App-Stores auf dem iPhone soll es tatsächlich in Zukunft geben. Ganz freiwillig geschieht dies allerdings nicht. Für die Befreiung des iPhones können wir uns nämlich schon mal bei der EU bedanken.

Apple Facts

Noch bevor das EU-Gesetz über digitale Märkte, auch bekannt als „Digital Markets Act“, in voller Härte greift, wird Apple aktuellen Informationen zufolge alternative App-Stores auf dem iPhone zulassen und damit das sogenannte „Sideloading“ von Apps ermöglichen. Also die Installation von Anwendungen abseits des aktuell noch gültigen App-Store-Zwangs (Quelle: Bloomberg).

Alternative App-Stores auf dem iPhone bereits mit iOS 17

Laut Bloomberg arbeitet Apple daran, die Vorgaben der EU bereits mit iOS 17 umzusetzen und somit schon 2023 die Öffnung des iPhones für andere Anbieter zu ermöglichen. Zeit hätte der Hersteller theoretisch sonst bis zum 6. März 2024.

Wichtig zu wissen: All dies gilt zunächst nur für iPhones in Europa. Wenn andere Länder jedoch ähnliche Gesetze einführen würden, könnte sich die Möglichkeit der alternativen App-Stores über die Europäische Union hinaus weiter ausbreiten. Beispielsweise erwägen auch die USA eine entsprechende Gesetzgebung, die Apple dazu verpflichten könnte, „Sideloading“ zu erlauben. Ergo: Apple müsste also nur einmal grundlegend die technische Grundlage innerhalb von iOS integrieren.

Die aktuelle Systemversion fürs iPhone bietet viele neue Features, doch Apps gelangen immer noch allein über den App Store aufs Handy:

Das ist neu in iOS 16 Abonniere uns

auf YouTube

Für Apple ein großes Unterfangen. Entsprechend plant der Hersteller mit „einer beträchtlichen Menge an Ressourcen“. Es steht die Gefahr im Raum, dass neue Funktionen von iOS 17 deswegen auf der Strecke bleiben könnten. Angesichts der möglichen Strafzahlungen bei einem Verstoß gegen den „Digital Markets Act“ sind die Prioritäten jedoch klar verteilt. Im schlimmsten Fall müsste Apple bis zu 20 Prozent des weltweiten Umsatzes blechen – Strafen von bis zu 80 Milliarden Dollar drohen demnach. Auch für Apple keine Kleinigkeit.

Nicht nur der App-Store steht im Fokus

Übrigens: Die neue Gesetzgebung dürfte nicht nur zu alternativen App-Stores auf dem iPhone führen, auch die Öffnung von weiteren Schlüsseltechnologien wie Messages, FaceTime, oder Siri steht damit im Raum. Kurzum: Apple wird gezwungen, seine Kronjuwelen mit dem Rest des Marktes zu teilen.

Diese Apps gibt es noch immer nur direkt bei Apple:

Doch nicht nur bei der Software nimmt die EU Apple in die Pflicht. Ebenso beschlossen ist der künftige Verzicht auf den Lightning-Anschluss beim iPhone. USB-C wird ein Muss und Apple wird dem folgen. Höchstwahrscheinlich dürfte schon das iPhone 15 den standardisierten Anschluss besitzen.