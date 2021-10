Bei der Apple Watch 7 hat Apple erneut kein Ladegerät mit in das Paket gelegt. Wer die Smartwatch dennoch schnell aufladen möchte, sollte auf das passende Netzteil und Ladekabel achten, wie der Konzern nun erläutert.

Apple Watch Series 7: Passendes Ladegerät fürs Schnellladen der Smartwatch

Die Apple Watch 7 ist nun erhältlich und spätestens jetzt wird so manchem Interessenten bewusst, dass der Hersteller wie beim Vorgänger auf ein Ladegerät verzichtet hat. Ganz wie bei iPhones legt Apple auch bei der neuen Smartwatch kein Netzteil mehr in das Paket. Ein USB-C-Kabel ist aber mit dabei. Nun hat Apple auf einer Hilfeseite erklärt, auf was Besitzer der Apple Watch Series 7 beim Laden achten sollten.

Apple zufolge muss es ein Apple-Ladegerät sein, das auf eine Leistung von 20 Watt kommt. Nur dann sei gewährleistet, dass sich die neue Apple Watch in 45 Minuten zu 80 Prozent aufladen lässt. Für das Schnellladen selbst reicht aber auch ein Netzadapter, der auf 18 Watt kommt. Hier dauert der Ladevorgang aber entsprechend etwas länger. Bei Ladegeräten von Drittanbietern gibt Apple an, dass diese mindestens 5 Watt mit Power Delivery liefern sollten (Quelle: Apple).

Für das Schnellladen der neuen Apple Watch muss zudem das beigelegte USB-C-Kabel „Magnetic Fast Charger“ verwendet werden. Kabel älterer Apple-Smartwatches können für den Schnellladevorgang nicht eingesetzt werden, schreibt der Hersteller. Auch in manchen Ländern gibt es eine Einschränkung: In Indien, Vietnam und Argentinien gibt es kein Schnelladen für die Apple Watch 7. Eine Erklärung dafür liefert Apple nicht.

Neue Apple Watch: Ein Drittel schneller aufgeladen

Im Vergleich mit dem direkten Vorgänger gibt Apple an, dass sich die neue Apple Watch um 33 Prozent schneller aufladen lässt. Die Apple Watch Series 7 soll 18 Stunden durchhalten, bevor sie wieder an die Steckdose muss.