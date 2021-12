Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Apple-Fangemeinde widmet sich der Frage: Was kommt 2022 auf uns zu? Schon jetzt gibt es erste Infos zur neuen Apple Watch 8. Demnach können wir uns im neuen Jahr auf viele neue Modelle freuen.

Mit dem neuen Jahr schon in Sichtweite mehren sich die Fragen auch bei Apple-Fans: Was kommt 2022 auf uns zu? Zum Glück für all uns Neugierige nehmen auch die Hinweise zu: So gibt es schon jetzt erste Details zur kommenden Generation der Apple Watch.

Apple Watch 8: eine echte Sport-Smartwatch von Apple?

Die Apple Watch 8, Nachfolger des aktuellen Series-7-Modells, könnte demnach im Herbst 2022 in mehr Versionen erscheinen als der Vorgänger. Bloombergs renommierter Apple-Experte Mark Gurman erwartet eine robustere Apple Watch (Quelle: MacRumors). Wie genau man das erreichen will, bleibt allerdings offen. Richten soll sich das „ruggedized“-Modell in erster Linie an Sportler.

Die Rede ist davon, dass beim Gehäuse besonders kratzresistente und stoßfeste Materialien zum Einsatz kommen. Denkbar wären auch rutsch- und reißfeste Armbänder. Ob auch das Design verändert würde, ist unklar. Zuvor kamen aus gut informierter Quelle erste Informationen, dass das Lineup der Apple Watch 8 eine dritte Größe erhalten könnte. Ob diese für alle neuen Modelle eingeführt wird oder eine Outdoor- und Sportversion einfach andere Maße haben wird, muss sich zeigen.

Schon beim 7er-Modell setzte Apple einen Fokus auf sportliche Aktivitäten. Das zeigt sich etwa bei der Sturzerkennung beim Radfahren, neuen Sportarten, die automatisch erkannt werden, sowie der stärkeren Verschränkung mit Apple Fitness+.

Gerüchte zur Apple Watch mit Vorsicht zu genießen

Nicht nur die Apple Watch 8 erwartet uns, laut Gurman ist auch mit einer Neuauflage der Apple Watch SE zu rechnen. Genaue Angaben, welche Anpassungen uns erwarten könnten, macht Gurman noch nicht. Gut möglich, dass „nur“ kleinere Modernisierungen beim Design anstehen oder auch ein paar grundlegende Gesundheitsfunktionen Einzug halten sollen.

Aber bis zum Herbst 2022 kann noch viel passieren. Wie Apples letzte Produktpräsentation erneut bewiesen hat, können wir uns bei den Produkten aus Cupertino auch Wochen zuvor oft nicht sicher sein, was tatsächlich kommt. GIGA bleibt dran.