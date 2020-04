Es ist Valhalla! Und es ist die Zeit der Wikinger, in die uns der neue Assassin’s Creed-Teil verschlagen wird. Im gestrigen Lievstream hat der australische Künstler Bosslogic den halben Tag lang ein erstes Cover-Art für das Spiel gezeichnet, wobei Fans und Interessierte stets mitraten konnten, um welches Setting es sich nun handelt. Jetzt, da das geklärt ist, fehlt nur noch der Trailer.

Am Ende des Livestreams mit Bosslogic enthüllte Ubisoft den vollen Titel für den neuen Teil der Reihe: Assassin’s Creed Valhalla. Heute 17 Uhr soll außerdem der erste Trailer zum Spiel auf unsere Bildschirme galoppieren, den wir hier später einfügen werden. Bleibt dran!

Neben dem Artwork ist auch das Logo zum Spiel vorgestellt worden:

ASSASSIN’S CREED VALHALLA Sounds Way Bigger Than Any Previous Game in the Series:https://t.co/5yWBqGQX5n pic.twitter.com/0i3I1UeKXI

— ComicBook NOW! (@ComicBookNOW) April 30, 2020