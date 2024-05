Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft entfernt Feature, das niemand vermissen sollte

Mit Assassin’s Creed Shadows geht die berühmte Meuchel-Reihe in die nächste Runde. Eine Mechanik, die es schon seit dem ersten Teil gibt, fliegt jetzt allerdings raus. Besonders schade ist das allerdings nicht.

Assassin’s-Creed-Spieler kennen es nur zu gut: Wenn man ein neues Gebiet betritt, steuert man in der Regel erstmal den nächsten Aussichtsturm an, der als Synchronisationspunkt fungiert. Eine kurze Kletterpartie und Kamerafahrt später ist der Kartenabschnitt dann aufgedeckt – mitsamt einer LKW-Ladung an neuen Symbolen und Markern, die auf Nebenquests, Sammelgegenstände, Händler, besondere Orte oder weiteren Kleinscheiß hinweisen.

Doch damit ist in Assassin’s Creed Shadows endlich Schluss – zumindest legen das Informationen von IGN nahe:

Die Synchronisationspunkte kehren zurück, allerdings auf eine andere Art. Wenn ihr auf den Gipfel klettern, werden nicht mehr eine Vielzahl von Symbolen auf eurer Karte angezeigt, und es wird auch nicht mehr die sich drehende Drohnenaufnahme des Gebiets ausgelöst. Stattdessen könnt ihr von diesem Aussichtspunkt aus, die Gegend nach hervorgehobenen Punkten von Interesse absuchen, die ihr dann, wenn ihr wieder am Boden seid, aufsuchen könnt. Ubisoft hat den Wunsch geäußert, dass es dieses Mal weniger Symbole geben sollte, und das scheint eine Möglichkeit zu sein, diesen Wunsch zu erfüllen.

Ubisoft lässt euch als Spieler die offene Welt also freier und organischer erkunden, sodass sich eure Entdeckungen deutlich wertiger anfühlen dürften.

Die wichtigsten Infos rund um Assassin’s Creed Shadows haben wir für euch kurz und knapp als Video zusammengefasst:

Assassin’s Creed Shadows behält die hohen Türme

Auch wenn die Synchronisation mit einem Aussichtspunkt nun nicht mehr dazu dient, die Karte auf einen Schlag aufzudecken, hat sie dennoch einen weiteren Zweck: Ihr könnt diese Punkte auch in Assassin’s Creed Shadows wieder als Schnellreisepunkte nutzen, um euch in Windeseile von A nach B zu teleportieren.

Da die Spielwelt von Assassin’s Creed Shadows in etwa die Größe von Origins haben soll, ist das auch bitter nötig (Quelle: IGN).