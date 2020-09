Bei Aldi Süd gibt es bald ein neues Angebot, das sich an sicherheitsbewusste Radfahrer richtet: Ein Fahrradhelm, der nicht nur bei Stürzen schützt, sondern auch noch das Abbiegen sicherer machen soll. Ausgestattet ist der E-Bike-Helm mit Rücklicht und Blinker. Lohnt sich das Angebot?

Angebot bei Aldi Süd: E-Bike-Helm mit Blinker

44 Euro möchte Aldi Süd für einen ganz besonderen Fahrradhelm haben, der ab Montag, den 21. September 2020 in den Filialen des Discounters ausliegt. Nicht einfach nur leicht und stabil, sondern mit weiteren Sicherheitsfunktionen ausgestattet, sollen sich besonders Fahrer von E-Bikes für dieses Angebot interessieren. Der Helm verfügt über ein integriertes Rücklicht und sogar eine Blinkerfunktion, über die Richtungsänderungen angezeigt werden. Die Steuerung des Blinkers wiederum läuft über eine kleine Fernbedienung, die sich am Lenker des Fahrrads befindet.

Aldi bietet den besonderen Helm aus dem Hause Bikemate in zwei Ausführungen an. Kunden können einerseits zwischen Grau und Schwarz wählen, andererseits auch die Größe bestimmen. In S/M kommt der Helm auf 54 bis 58 Zentimeter, bei L/XL auf 58 bis 61 Zentimeter. Die Außenschale des Bikemate-Helms besteht aus Polycarbonat und schützt auch bei höheren Geschwindigkeiten, die durch E-Bikes erreicht werden können.

So sieht der E-Bike-Helm mit Rücklicht und Blinker aus:

Aufgeladen wird der Helm über USB, wobei es noch keine Informationen dazu gibt, wie schnell der Ladevorgang vonstattengeht und über welche Kapazität der Akku verfügt. Der Blinker kann aber auch als Dauerlicht verwendet werden, um das rote Rücklicht zu unterstützen.

Dieser Helm eignet sich auch für E-Scooter:

E-Bike-Helm mit Blinker: Lohnt sich das Angebot?

Wer gerade auf der Suche nach einem neuen Helm ist und aus der Masse herausstechen möchte, der sollte sich das Angebot von Aldi Süd näher anschauen. 44 Euro sind bei Helmen mit Blinkfunktion ein guter Preis, vergleichbare Angebote kosten bei Amazon gerne mal mehr als 100 Euro. Lidl möchte bald ebenfalls einen solchen Helm anbieten, der „Helmet Bh51T“ wird dann für 97,47 Euro verkauft. Zur Verfügbarkeit hat sich Lidl aber noch nicht geäußert.