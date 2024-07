Balkonkraftwerk-Drama ist perfekt: Mieter und Eigentümer im Stich gelassen

Viele Mieter und Eigentümer haben sich gefreut, als eine wichtige Änderung beim Miet- und Wohnungseigentumsrecht beschlossen wurde. Das Problem ist nur, dass diese noch gar nicht gilt und sie auch noch Monate auf sich warten lässt. Dabei hätte es viel schneller gehen können.

Neue Balkonkraftwerk-Regel noch nicht in Kraft

Kurz vor der Sommerpause hat die Bundesregierung Änderungen beim Miet- und Wohnungseigentumsrecht umgesetzt. Balkonkraftwerke gelten damit als eine „privilegierte bauliche Veränderung“, ähnlich wie Wallboxen seit einigen Jahren. Mieter und Eigentümer in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) haben Anspruch auf ein Balkonkraftwerk. Wer sich jetzt gefreut hat und direkt ein Balkonkraftwerk montieren möchte, der schaut weiterhin in die Röhre. Die Bundesregierung hat es nämlich nicht geschafft, die Gesetzesänderung in den Bundesrat zu bringen. Nächster möglicher Termin? Erst Mitte Oktober 2024 (Quelle: Golem).

Alle, die sich also in voller Vorfreude bereits ein Balkonkraftwerk gekauft haben, werden es in diesem Sommer nicht mehr nutzen können. Ausgenommen euer Vermieter oder die WEG einigen sich schon vorher auf die Umsetzung des neuen Gesetzes. Anspruch hättet ihr aktuell aber nicht, sodass das mit Sicherheit nicht so einfach werden dürfte. Einfach machen und auf das Gesetz verweisen, wird auch nicht gehen. Neue Gesetze oder Gesetzesänderungen gelten erst, wenn sie den Bundesrat durchlaufen haben. Bis dahin müsst ihr weiter warten. Hier wurde eine echte Chance vertan.

Ich habe mein Balkonkraftwerk schon über drei Jahre und viel Geld gespart:

Preise für Balkonkraftwerke dürften weiter fallen

In den letzten zwei Jahren sind die Preise für Balkonkraftwerke stark gefallen. Ich hatte noch 800 Euro bezahlt, heute bekommt ihr Sets schon für unter 400 Euro. Mit Akku-Speicher für unter 1.000 Euro. Bis das Gesetz durch ist und es in den WEG-Versammlungen dann auch festgezurrt wird, vergeht mindestens noch ein Jahr. Bis dahin dürften die Preise sicher weiter purzeln, denn es gibt aktuell ein massives Überangebot an Hardware aus China. Wir behalten die gesamte Entwicklung im Blick und informieren euch, wenn ihr loslegen könnt.

