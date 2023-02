Wem das bisherige Sortiment an Tiefkühlpizzen im Supermarkt zu langweilig geworden ist, der bekommt bald Nachschub. So hat Klaas Heufer-Umlauf in seinem Freitags-Podcast eine „Baywatch Berlin Pizza“ angekündigt. Wo gibt es die Pizza und was ist daran so besonders?

Nachdem bereits vor kurzem eine „Super Mario Pizza“ angekündigt wurde und Capital Bra mit der „Gangstarella“ bereits seit langem sein Pizza-Sortiment anbietet, gibt es bald eine weitere TK-Pizza abseits der Standardmarken. Die Baywatch-Berlin-Pizza wird es bei Edeka geben. Wann genau, steht noch nicht fest, aber es kann nicht mehr lange dauern.

Baywatch Berlin: Tiefkühl-Pizza von Klaas, Thomas Schmidt & Jakob Lundt

Noch ist das TK-Gericht nicht offiziell verfügbar. Ein genauer Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt. Nachdem Klaas Heufer-Umlauf seine Podcast-Kollegen Thomas Schmitt und Jakob Lundt Mitte Januar mit der Ankündigung der „Baywatch Berlin Pizza“ überrascht hat, gab es in der Episode vom Freitag, den 3. Februar neue Informationen dazu.

Das ist bislang bekannt:

Die Pizza wird es im Tiefkühlregal der Edeka-Supermärkte geben.

Zusätzlich könnt ihr sie demnächst in Filialen von Marktkauf und Netto finden.

Am Wochenende nach der Folge vom 3. Februar gab es bei YouTube bereits einen Werbespot zur Pizza. Der Clip war aber nur kurze Zeit online und wurde wieder entfernt.

Es gibt eine entsprechende Playlist bei YouTube mit dem Titel „Baywatch Berlin Pizza: Reinbeißen und reinhören!“. Dort gibt es zwar einen Clip, der jedoch als „nicht verfügbar“ angezeigt wird.

Thomas Schmidt, Jakob Lundt und Klaas Heufer-Umlauf berichten in der Podcast-Folge „Der 183 Millionen-Dollar-Mann“ von ihrem Besuch in der „Pizzafabrik“. In der Ausgabe erzählen sie, wie sie den Verantwortlichen ihre Geschmackswünsche mitgeteilt haben.

Demnach wird es eine Sorte „Salami mit Trüffel-Öl“, eine Margherita-Sorte und eine vegetarische Sorte geben.

Baywatch Berlin Pizza: Hier gibt es sie schon

Offizielle Informationen zu einem Verkaufsstart der Pizza gibt es noch nicht. Im Instagram-Kanal von „Junkfoodguru“ gibt es aber bereits ein Foto der Verpackung zu sehen.

Demnach wurden bereits erste Pizzen in den Geschmacksrichtungen „Million Dollar Salami“ (mit Mozzarella, Gran Padano und Trüffel-Öl) sowie „Golden Margherita“ (mit Mozzarella und halb getrockneten, marinierten Cherry-Tomaten“) in Netto-Märkten entdeckt. Was die Pizzen kosten sollen, ist nicht bekannt. Es kann aber nicht mehr lange dauern, bis man die Baywatch-Berlin-Pizza deutschlandweit in den Edeka-Märkten, beim rotgelben Netto und in Marktkauf-Filialen finden wird.