Wer sein iPhone oder ein anderes Handy schützen möchte, der greift zur Hülle. Allerdings ist das Angebot nahezu unüberschaubar. Eine Orientierungshilfe könnte da vielleicht der aktuelle Bestseller bei Amazon sein. Warum ausgerechnet diese Hülle jetzt mehr als alle anderen gekauft wird? Wir hätten da eine Vermutung.

Amazon Facts

Handy-Hüllen gibt's wie Sand am Meer. Und genau in diesen beiden Elementen dürfte sich der gegenwärtige Bestseller bei Amazon pudelwohl fühlen. Bei der Handy-Hülle von Syncwire handelt es sich nämlich um eine wasserdichte Universalhülle, die nach IPX8 geschützt ist – also wirklich getestet wasserdicht ist und eine maximale Wassertiefe von ganzen 30 Meter verträgt. Für 15,49 Euro bekommen wir bei Amazon übrigens gleich zwei Stück davon, macht also keine 8 Euro pro Exemplar (bei Amazon ansehen).

Bei Amazon auf Platz 1: Handy-Hülle von Syncwire

Wie funktioniert die Hülle? Sehr vereinfacht ausgedrückt ist die Handy-Hülle von Syncwire eine Art gut versiegelter „Plastiksack“. Da die Tasche beidseitig transparent ist und das Material touch-fähig, können wir das Smartphone weiterhin bedienen und sogar Fotos machen, geht natürlich auch Unterwasser. Damit wir das gute Stück nicht verlieren, baumelt es an einem Schlüsselband mit robustem Karabiner. Aus der Hülle wird so quasi eine der derzeit angesagten „Handy-Ketten“, die bis zu 20 Kilogramm Zug aushält.

Die universelle Größe (7 Zoll) ermöglicht den Einsatz im Zusammenhang mit den meisten Handys – iPhone 12, Huawei P40, Samsung Galaxy S21 etc. Also auch, wenn man mal das Smartphone tauscht, kann die Hülle weiterverwendet werden. Doch warum wird die denn nun so oft bei Amazon gekauft und belegt gegenwärtig den 1. Platz unter allen Handy-Hüllen?

Die wasserdichte Handy-Hülle von Syncwire in Aktion – ein Video sagt mehr als tausend Worte:

Warum ist die Handy-Hülle derzeit so beliebt?

Die Erklärung ist recht einfach. Wer mal im Kalender nachschaut, der sieht: Es ist Sommer! Wer am Strand unterwegs ist, der will sein Handy schützen. Auch muss man so das gute Stück nicht an Land den bösen Buben überlassen, man nimmt es einfach mit ins Wasser. So kann es nicht gestohlen und kann sogar noch weiterverwendet werden – ziemlich praktisch. Der vergleichsweise günstige Preis bei Amazon ist dann noch ein weiterer Grund. Übrigens: Auch bei starkem Regen ist das Handy so geschützt, also nicht nur was für „Bademeister“ bei Sonnenschein.

Die Kundinnen und Kunden bei Amazon sind jedenfalls überzeugt, vergeben ganze 4,4 von 5 möglichen Sternen. Einen kleinen Nachteil gibt's allerdings: Zwar funktioniert Touch, doch auf Touch ID (Fingerabdruckerkennung) muss man natürlich verzichten. Ergo: Der Passcode muss manuell eingegeben werden.