Ihr sucht nach einer ganz besonderen PlayStation 5? Ein Hersteller aus Großbritannien kann euch da mit einer Luxus-Variante helfen – für die müsst ihr allerdings tief in die Tasche greifen.

Auf den Preis und den Vorbesteller-Termin der herkömmlichen PlayStation 5 lässt uns Sony noch immer warten und regt sogar dazu an, uns zu entspannen. Ein Luxus-Unternehmen aus Großbritannien ist dem Unternehmen da allerdings voraus und bietet sein Modell bereits ab morgen zur Vorbestellung an.

Auf der offiziellen Webseite wird die PlayStation 5 aus 24 Karat Gold für einen Preis von 8.099 Pfund angeboten. Dies entspricht etwa 8.900 Euro. Wenn ihr eine Edition aus Platin oder Roségold bevorzugt, müsst ihr noch etwas Geld drauflegen.

Wenn ihr aber doch lieber auf die herkömmliche PlayStation 5 warten und mehr darüber wissen möchtet, haben wir für euch eine praktische Übersicht.

Originalbeitrag vom 30. Juli 2020:

PS5: Für diese goldene Luxus-Version muss man tief in die Tasche greifen

Vielen ist die weiße PlayStation 5 zu langweilig. Vielleicht ist die Luxus-Variante in Gold oder Platin dann besser? Für dieses Prachtstück von Truly Exquisite wird man allerdings tief in die Tasche greifen müssen.

Auch wenn später vielleicht weitere Farben folgen werden – erst einmal erscheint die PlayStation 5 vermutlich in Weiß. Das ist zu langweilig? Dann sprechen euch die Luxus-Varianten des englischen Unternehmens Truly Exquisite vielleicht mehr an. Ihr habt drei Auswahlmöglichkeiten:

PS5 in 24-Karat Gold

PS5 in 18-Karat Rosé Gold

PS5 in Platin

PS5: Das passende Zubehör gibt es auch

Nicht nur die Next-Gen-Konsole wird hier in Gold oder Platin glänzen, auch das Zubehör wurde dem Stil angepasst, schließlich soll das Schmuckstück ja vollendet sein, wenn es beispielsweise im Wohnzimmer präsentiert wird.

Wie viel das Ganze kosten wird, ist noch nicht sicher. Doch wenn ein Samsung Galaxy S20 Ultra in 18-Karat Rosé-Gold bei Truly Exquisite schon rund 5000 Euro kostet, wird uns beim Preis der Konsole vermutlich schwindlig werden.

Auch wann die Luxus-Variante der PlayStation 5 ausgeliefert wird, steht noch nicht fest – kann aber auch daran liegen, dass der offizielle Release-Termin von Sony noch nicht bekannt gegeben wurde.

Wenn ihr mehr zur PlayStation 5 wissen möchtet, schaut gern hier vorbei. Dort halten wir euch im Bezug auf die Konsole immer auf dem Laufenden.

Was haltet ihr von so einer Luxus-Variante? Würdet ihr euch so etwas ins Wohnzimmer stellen, oder ist das für euch zu viel Protz? Habt ihr eure Konsolen schon einmal nach eurem Geschmack angepasst und wenn ja, wie? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare.