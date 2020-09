Die Handheld-Konsolen aus dem Hause Sony sind seit längerer Zeit in Vergessenheit geraten. Ein neu entdecktes Patent für die PS5 zeigt, dass der Konsolen-Hersteller doch noch Pläne für diese hat.

Handheld-Konsolen sind Teil eines PS5-Patents

Der Handheld-Markt ist spätestens seit dem mäßigen Erfolg der PS-Vita nicht unbedingt Sonys Hauptaugenmerk gewesen. Dennoch gibt es immer noch Spieler, die die PS-Vita oder auch die PSP nutzen und lieben. Für diese Spieler gibt es jetzt Hoffnung, dass die Handheld-Konsolen auch mit der PS5 eine Verwendung finden könnten.

In einem veröffentlichten Patent zur PlayStation 5 werden Controller, Peripheriegeräte und eben auch eine PS-Vita aufgeführt, die mit der kommenden Konsole werden verbunden werden können. Eine bei der PS4 beliebte Funktion namens Remote-Play könnte somit auch bei der Next-Gen-Konsole verfügbar sein. Damit ist es möglich, Spiele der PS5 auch auf dem Handheld zu zocken.

Dies dürfte bei den neuen Games der PS5 wahrscheinlich nicht so spektakulär sein, schließlich würden Spieler viele Erlebnisse der kommenden Spiele mit einem Handheld nicht wirklich genießen können. Setzen sie doch auf technische Entwicklungen, die eine PS-Vita oder PSP nicht umsetzen können. Doch möglich wäre es, auf der PS5 laufende PS4-Spiele auf dem Handheld abspielen zu können.

Könnte ein neues Handheld in Planung sein?

Womöglich ist die Kompatibilität der PS5 mit Handhelds aber auch ein Indiz dafür, dass Sony in Zukunft einen neuen Vorstoß auf den Portable-Markt wagt. Dafür gibt es bisher keinerlei Beweise, das Patent zeigt aber deutlich, dass Sony auch Handhelds in seiner Planung berücksichtigt. Und aufgrund des Alters der PSP und PS-Vita sind die Mühen, die Sony in Bezug auf die Kompatibilität zur PS5 auf sich nimmt, nicht gerade plausibel.

Vielleicht dürfen sich Freunde von Handheld-Konsolen also auf einen neuen Vertreter mit Lebenszyklus der PS5 freuen. Für weitere Informationen zur kommenden Konsole, schaut doch gerne in unserem praktischen Übersichts-Artikel hinein.

Hier seht ihr alle bestätigten PS5-Spiele, die euch mit Launch und ebenfalls danach erwarten werden:

Natürlich sind Patente zur PS5 nur Konzepte und bedeuten nicht, dass diese auch tatsächlich umgesetzt werden. Eine Remote-Play-Funktion mit bestehenden oder gar kommenden Handhelds würde die PlayStation 5 allerdings bereichern und einige Hardcore-Fans der tragbaren Konsolen sicherlich freuen.