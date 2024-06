Xiaomi-Chef erwischt: Geheimes Smartphone bereits im Einsatz

Xiaomi wird schon sehr bald ein neues Smartphone enthüllen, das es vom chinesischen Hersteller in der Form noch nie gab. In den letzten Wochen gab es immer wieder Gerüchte über das neue Modell und jetzt wurde ausgerechnet der Xiaomi-Chef höchstpersönlich mit dem Handy erwischt.

Xiaomi-Chef nutzt neues Falt-Handy schon

Xiaomi hat in den letzten Jahren bereits Falt-Handys auf den Markt gebracht, sich dabei aber nur am Samsung Galaxy Z Fold orientiert. Schon seit längerer Zeit halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass das chinesische Unternehmen in Kürze ein komplett neues Modell vorstellen möchte. Dies soll eine Alternative zum Galaxy Z Flip 6 werden. Es handelt sich also um ein Modell im Klapp-Handy-Design. Genau damit wurde der Xiaomi-Chef nun gesehen:

Der Xiaomi-Chef nutzt das Mix Flip bereits. (Bildquelle: Gizmochina)

Anhand des USB-Anschlusses und der Ränder lässt sich erkennen, dass sich das unbekannte Xiaomi-Handy zusammenklappen lässt, wie ihr es von den Samsung-Handys kennt. Zumindest das Wenige, was zu sehen ist, erinnert doch stark an das Galaxy Z Flip 5. Technisch dürfte Xiaomi vermutlich in die Vollen gehen, um Samsung schlagen zu können. Besonders bei den Kameras dürfte es keine Kompromisse geben. Da arbeitet Xiaomi laut letzten Informationen mit Leica zusammen.

Das letzte Falt-Handy von Xiaomi sieht so aus:

Xiaomi Mix Flip auch für Europa geplant

Die bisherigen Falt-Smartphones hat Xiaomi nur in China verkauft. Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich das mit dem Mix Flip ändern könnte. Angeblich soll das Smartphone den Weg nach Europa finden. Damit hätte Samsung einen weiteren harten Gegner, den das Unternehmen übertrumpfen müsste. Den Kundinnen und Kunden dürfte das egal sein, denn damit wird der Konkurrenzkampf angeregt und es könnte ein echter Preiskampf entstehen. Wann genau das Mix Flip vorgestellt und nach Europa gebracht wird, ist bisher nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

