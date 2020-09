Der Akku des Controllers schwächelt, doch ihr wollt das Spiel keinesfalls unterbrechen? Ein neues Patent für den DualSense zeigt eine Funktion, die euch zukünftig beim nahtlosen Wechsel der PS5-Controller helfen könnte.

PlayStation 5 Facts

PS5-Controller reagiert bei schwächelndem Akku

Der DualSense der PlayStation 5 steht mit seinen neuartigen Funktionen stark Mittelpunkt des Gaming-Erlebnis der nächsten Generation. Ein von Respawn entdecktes Patent präsentiert jetzt ein System, bei dem ein PS5-Controller mit niedrigem Akkustand selbstständig den Wechsel zu einem weiteren Controller mit hohem Akkustand vornimmt.

In der Abbildung ist zu sehen, dass die Aufladungen der Controller in gewissen Abständen an die Konsole gesendet werden. Wenn euer Controller mit dem ihr gerade zockt einen niedrigen Akkustand anzeigt, würde automatisch der zweite Controller aktiviert werden und ihr könnt nahtlos weiterspielen.

Ziemlich praktisch für die ganz bequemen Spieler unter uns. Natürlich setzt diese Funktion voraus, dass ihr im Besitz eines zweiten Controllers seid, der angesteuert werden kann. Zudem sei gesagt, dass es sich hier um ein von Sony angemeldetes Patent handelt, was nicht in der Serienproduktion umgesetzt werden muss.

Oftmals sind Patente auch nur Ideen und Spielereien, um Möglichkeiten auszutesten und daraufhin Entscheidungen für kommende Verbesserungen und Entwicklungen zu treffen. Welche Informationen zur PS5 noch bekannt sind, erfahrt ihr in unserem Artikel rund um Preis und Release der kommenden Konsole.

Es gibt einfach Spiele, bei denen es sich immer wieder lohnt sie zu zocken. Folgende Bilderstrecke zeigt 13 Games, die auch auf der PlayStation 5 ein Pflichtprogramm sind:

In spannenden Spiel-Passagen könnte so eine Funktion für den PS5-Controller äußerst praktisch sein. Ob der DualSense tatsächlich einen nahtlosen Wechsel unterstützen wird, oder es lediglich bei einem Patent bleibt, werden wir Ende diesen Jahres erfahren. Dann erscheint endlich die heiß erwartete Konsole von Sony.