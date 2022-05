E-Autos sollen Verbrenner ablösen und das schnell. Dabei spielt der Preis der Stromer eine entscheidende Rolle: Wen sich niemand E-Autos leisten kann, wird es nichts mit dem Umstieg vom Benziner oder Diesel. Der Preisrutsch bei Elektroautos wird aber noch auf sich warten lassen.

Keine Entlastung in Sicht: E-Autos bleiben teurer als Verbrenner

E-Autos muss man sich leisten können. Das trifft bisher zu, denn die Stromer sind in der Herstellung teurer als vergleichbare Benziner oder Diesel. Käufer merken das am Preis. In den vergangenen Monaten warnte unter anderem der Stellantis-Chef, dass sich viele Menschen kein Auto mehr werden leisten können.

Eigentlich sollte mit fortschreitender Entwicklung das Preisproblem bei E-Autos in den Griff zu kriegen sein. Experten haben errechnet, dass bereits 2024 die Preise für Verbrenner und E-Autos gleich auf sein könnten. Dass es bald dazu kommt, dass Stromer schon beim Kauf deutlich günstiger werden, hält Yann Vincent, Chef des Autobatterie-Herstellers Automotive Cells Company (ACC), aber aktuell für unwahrscheinlich.

Ganz im Gegenteil erwartet er, dass die Preise steigen werden – was man derzeit zum Beispiel bei Tesla beobachten kann. Das Problem seien die Rohstoffe für Akkus: „Es liegt auf der Hand, dass es eine Bedrohung für den Hochlauf der Elektromobilität darstellt, wenn die Preise für Rohstoffe wie Lithium oder Nickel auf dem aktuellen Niveau bleiben. Denn sie treiben die Kosten für Elektroautos in die Höhe“, so Vincent (Quelle: Handelsblatt).

Die Metalle werden für die Herstellung der Akkus beim Elektroauto benötigt und sollen rund 80 Prozent der Gesamtkosten eines Akkus ausmachen. Innerhalb eines Jahres haben sich die Rohstoffpreise teilweise mehr als verdoppelt. Beim Kaufpreis haben Elektroautos daher gegen Benziner und Diesel überhaupt nur durch den Umweltbonus annähernd eine Chance. Doch „diese Lücke könnte sich vergrößern. Das wäre nicht gut“, so der CEO weiter.

Lohnt es sich ein E-Auto jetzt zu kaufen?

Aufgestockter Umweltbonus könnte Preisplus bei Elektroautos auffangen

Ändern wird sich nach seiner Ansicht – und der anderer Branchenkenner – nichts, bevor nicht neue Quellen für die Metalle erschlossen werden und die weltweite Förderung anzieht. Damit sei frühestens 2024 bis 2025 zu rechnen. Es könnte noch länger dauern, bis sich das auch beim Kaufpreis zeigt. Helfen kann bis dahin weiter nur der Umweltbonus, für den immerhin ein dickes Plus im Raum steht.