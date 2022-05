Viele von uns können oder wollen momentan nicht ins Büro. Wiederum hat man zu Hause nicht immer seine Ruhe. GIGA zeigt euch wie ihr mit wenigen Mitteln euer Auto in ein mobiles Büro verwandeln könnt.

Viele Menschen empfinden das eigene Auto als Zuhause auf Rädern. Ein privater Rückzugsort an dem man ungestört seine Lieblingsmusik hören kann, während man zur Arbeit fährt. Durch Corona fällt der Arbeitsweg für viele Menschen weg, wiederum gibt es im Home-Office viele Ablenkungen. Verschiedene Hersteller haben das Problem erkannt und bieten Zubehör für Mini-Büros im Auto an – gerade auch bei den steigenden Temperaturen eine gute Möglichkeit, von unterwegs aus zu arbeiten. Welche Gadgets sich lohnen, erfahrt ihr in unserer GIGA-Übersicht.

Lenkrad-Schreibtisch: Ohmotor Multifunktionstisch

Ohmotor Lenkrad-Tisch (Schwarz) Auf dem Multifunktionstisch von Ohmotor ist mindestens Platz für den Laptop und den heißgeliebten Kaffee.

Mit diesem Multifunktionstisch von Ohmotor (bei Amazon ansehen) habt ihr schnell Büro-Feeling im Auto. Er lässt sich einfach am Lenkrad verbauen und bietet genügend Platz für Laptop und Maus. In der Mittagspause lässt er sich schnell zum Mittagstisch umbauen.

Internet im Auto: Mit CarConnect eigenen Hotspot einrichten

Telekom CarConnect Adapter (Schwarz) Mit dem CarConnect-Adapter der Telekom könnt ihr euch in eurem Auto noch einfacher mit dem Internet verbinden.

Für das mobile Arbeiten im Auto-Büro ist eine gute Internetverbindung unverzichtbar. Klar, man kann sich einfach über die Hotspotfunktion des iPhone oder Android-Handy mit dem Internet verbinden. Bequemer geht es aber mit einem CarConnect-Adapter der Telekom (bei Amazon ansehen). Diese wird über die OBD-Schnittstelle im Auto verbaut. Für monatlich 9,95 könnt ihr anschließend mit bis zu 5 Geräten gleichzeitig im Netz von Deutsche Telekom surfen.

Achtung: Laut Stiftung Warentest (Ausgabe 07/2018) funktioniert der Telekom CarConnect-Adapter aber erst für Verbrennerautos ab Baujahr 2006.

Der Aktenschrank für den Beifahrersitz: Bott bringt Ordnung ins Auto-Büro

Bott Car-Office (Grau) Das Car-Office von Bott verwandelt den Beifahrersitz blitzschnell zu einem (aufgeräumten) Schreibtisch.

Mit dem Bott Car-Office (bei Amazon ansehen) wird euer mobiles Büro perfekt. Der Beifahrersitz wird im Handumdrehen zum Aktenschrank. Die Auflagefläche bietet genügend Platz zum Schreiben und mehrere Taschen dienen als Stauraum für Büromaterial.

Laptop und Smartphone mobil laden: Powerbanks mit viel Volumen

Iniu Powerbank (Schwarz) Dank der Powerbank von Iniu geht euch selbst unterwegs der Strom nicht aus.

Damit euch im Auto nicht der Strom ausgeht, benötigt ihr am besten mehrere Powerbanks. Für den Laptop solltet ihr eine Powerbank mit einer Kapazität von mindestens 20.000 mAh (bei Amazon ansehen) wählen – es gibt aber auch Modelle mit 50.000 mAh (bei Amazon ansehen). Viele gute Kauftipps findet ihr in unserem Powerbank-Kaufberater:

Gegen Büro-Muff: Mini-Luftbefeuchter

Mini-Luftbefeuchter (Weiß) Um schlechte Luft im Auto müsst ihr euch mit diesem Mini-Luftbefeuchter keine Sorgen mehr machen.

Damit es im Auto nicht müffelt, könnt ihr euch einen akkubetriebenen Mini-Luftbefeuchter (bei Amazon ansehen) auf die Ablage stellen. Durch einen eingebauten Aromadiffusor riecht es immer frisch im Auto-Büro.