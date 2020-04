Bereits vor zwei Wochen wurde in CoD: Warzone der Ban-Hammer geschwungen und Infinity Ward war währenddessen nicht untätig. Mittlerweile wurden über 70.000 Accounts wegen Cheatens aus dem Spiel geworfen.

Via Twitter verkündetet Infinity Ward das mittlerweile 70.000 Cheater aus Call of Duty: Warzone gebannt wurden. Es ist grundsätzlich ein positives Zeichen, dass die Entwickler hart gegen die Cheater vorgehen.

We’ve now issued over 70,000 bans worldwide to protect #Warzone from cheaters. We’re continuing to deploy dedicated security updates and work continues on improving in-game reporting. We’ll share more details soon. We are watching. We have zero tolerance for cheaters.

— Infinity Ward (@InfinityWard) April 13, 2020