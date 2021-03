Der Online-Händler Alternate hat sich jetzt eine ganz verrückte Aktion ausgedacht, um Spielern den Kauf einer PS5 zu erleichtern. Statt beim Start einer neuen Verkaufswelle der oder die Schnellste zu sein, müsst ihr jetzt ganz andere Qualitäten aufweisen.

PlayStation 5 Facts

Alternate verlost die Chance auf eine PS5

Dieser Tage eine PlayStation 5 zu ergattern, ist bekanntlich kein leichtes Unterfangen. Ständig müssen die gängigen Shop-Anbieter überwacht und bei Verfügbarkeit in Blitzschnelle zugeschlagen werden. Zudem machen lästige Bots und die dahinter steckenden Scalper Spielern regelmäßig einen Strich durch die Rechnung.

Der Online-Händler Alternate hat sich daher eine besondere Aktion ausgedacht: Ihr könnt euch jetzt eine Kaufchance auf die PS5 sichern. Dafür müsst ihr an einer Verlosung teilnehmen, indem ihr ein Formular ausfüllt und zusätzlich ein Motivationsschreiben aufsetzt, warum ihr die Konsole unbedingt haben wollt.

Aus allen Einsendungen fischt Alternate dann die besten heraus und informiert die glücklichen KäuferInnen per E-Mail. Anschließend müsst ihr den Auftrag nur noch bestätigen und die Konsole bezahlen. Abschließend wird euch die PS5 dann selbstverständlich zugesendet.

Alternate bietet verschiedene PS5-Bundles an

Insgesamt hat Alternate 265 PS5-Bundles zur Verlosung bereit. 230 davon beinhalten die PS5 mit Laufwerk, zwei DualSense-Controller und die Spiele Dirt 5 sowie die Nioh-Collection. Die anderen 35 Bundles bestehen aus der PS5 Digital-Edition, zwei DualSense-Controllern, der PlayStation-Kamera sowie einem 12-Monats-Abo für PS Plus.

Das PS5-Bundle mit Laufwerk soll dabei 719 Euro und das Bundle in digitaler Ausführung 599 Euro kosten. Mit diesen Preisen schlägt Alternate allerdings einen kleinen Aufschlag drauf. Die enthaltenen Artikel sind einzeln gekauft um einiges günstiger zu bekommen.

Hier geht es zur PS5-Verlosung von Alternate:

Schaut euch das PS5-Gewinnspiel an!

Die Kaufchance auf eine PS5 per Gewinnspiel zu verlosen, ist definitiv eine ungewöhnliche Aktion. Aber immerhin kommen euch so keine lästigen Bots und Scalper in die Quere. Wie seht ihr das? Findet ihr, das Gewinnspiel ist eine gute Methode, um seine Chance auf die PS5 endlich zu erhöhen? Oder findet ihr die verrückte Idee vollkommen lächerlich?

Besucht uns gerne auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns eure Gedanken dazu doch einfach dort in den Kommentarbereich!