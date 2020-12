Falls Call of Duty: Black Ops Cold War euch noch nicht wirklich überzeugt hat, ihr aber von dem Franchise grundsätzlich ein Fan seid, dann könnt ihr eine ganze Woche lang kostenlos reinspielen und euch selbst ein Bild machen.

Call of Duty: Black Ops Cold War Facts

Für eine ganze Woche könnt ihr den Multiplayer von Call of Duty: Black Ops Cold War kostenlos ausprobieren. Los geht es am 17. Dezember um 19:00 Uhr und Schluss ist am 24. Dezember ebenfalls um 19:00 Uhr. Allerdings wird es zwei Phasen geben, in denen die Inhalte zu Verfügung gestellt werden.

https://store.playstation.com/de-de/product/EP0002-PPSA02050_00-CODCWTHEGAME0001/?utm_source=giga&utm_medium=psn&emcid=di-st-239016

Die erste Phase geht bis zum 21. Dezember und beinhaltet die Modi Teamdeathmatch, Domination, 2v.2-Gunfight, eine Nuketown 24/7-Playlist im Weihnachtslook und ein Mall in the Pines-Playlist. Ab dem 21. Dezember kommen dann weitere Modi dazu, diese sind Prophunt, Combined Arms: Hardpoint und Fireteam: Dirty Bomb.

Bilderstrecke starten (32 Bilder) CoD Black Ops - Cold War: Alle Waffen - Liste, Bilder & Infos

Doppelt Erfahrung zu Weihnachten

Ein Event das jede CoD-Spieler gerne unter dem Weihnachtsbaum hat, sind jene, die doppelte Erfahrung bringen. Aktuell würde sich die Community nur mehr über eine Veränderung des Skill Based Matchmaking freuen. Es gibt insgesamt vier sich teilweise überschneidende Zeiträume, in denen die gesammelte Erfahrung für Rang, Waffen und Battle Pass verdoppelt werden. Jeweils Start und Ende sind immer um 19:00 Uhr, der Rest ist unnötigerweise etwas kompliziert:

17. Dezember bis 21. Dezember: Doppelt XP in Cold War Multiplayer und Warzone für Playstation-Spieler

Doppelt XP in Cold War Multiplayer und Warzone für Playstation-Spieler 18. Dezember bis 21. Dezember: Doppelt XP und Doppelt Waffen-XP in Cold War Multiplayer auf allen Plattformen

Doppelt XP und Doppelt Waffen-XP in Cold War Multiplayer auf allen Plattformen 22. Dezember bis 28. Dezember: Doppelt Battle Pass-Erfahrung in Cold War Multiplayer auf allen Plattformen

Doppelt Battle Pass-Erfahrung in Cold War Multiplayer auf allen Plattformen 25. Dezember bis 28. Dezember: Doppelt Battle Pass-Erfahrung in Cold War Multiplayer und Warzone auf allen Plattformen

Zum Jahresende lohnt sich das Spielen von Cold War und Warzone also noch mal richtig, vor allem da auch der Multiplayer kostenlos gespielt werden kann.