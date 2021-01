Trotz zahlreicher Schwierigkeiten gibt es Spieler, die Cyberpunk 2077 genießen, viele Stunden in dem Open-World-Action-Rollenspiel verbringen und hier und da nach dem besonderen Kick suchen. Ein Spieler hat diesen nach über 80 Spielstunden endlich gefunden, konnte ihn aber nur eine sehr kurze Zeit genießen.

Cyberpunk 2077: Das Adrenalin der Jagd

Es gibt so gut wie alles in Cyberpunk 2077: Schießereien, Klamotten, Körpermodifikationen, Autofahren, verschiedene Freizeitaktivitäten, zwischenmenschliche Beziehungen und Entscheidungen, die die Geschichte des Spiels beeinflussen. Das meiste davon bekommt man auch in Spielen wie GTA Online geboten, doch in einem Punkt übertrifft GTA ganz klar Cyberpunk 2077: Verfolgungsjagden der Polizei.

Während man in GTA Online aufgrund scheinbar kleiner Dinge und gefühlt ständig gejagt wird, ist es in Cyberpunk 2077 sehr schwierig, Polizisten dazu zu bringen, einen zu verfolgen – zumindest im Auto.

Nach über 80 Stunden Spielzeit hat Reddit-Nutzer stranded es aber endlich geschafft, wie er im Forum mit einem kleinen Video beweist. Darin zeigt er sich bereit, sich einer actionreichen Verfolgungsjagd mit der Polizei zu stellen und gibt Vollgas...dann ploppt die Polizei nach wenigen Sekunden einfach weg.

Bilderstrecke starten (8 Bilder) Cyberpunk 2077: Vorteilssplitter - Fundorte für kostenlose Perk Points

Cyberpunk 2077: Wie gewonnen, so zerronnen

Wir können uns nur vorstellen, wie enttäuscht der Spieler tatsächlich war, doch vielleicht schenkt Entwickler CD Projekt Red der Sache künftig mehr Aufmerksamkeit. Erst einmal sollen weitere Patches folgen, um das Spiel nach und nach zu verbessern.

Cyberpunk 2077 könnt ihr euch bequem über Amazon nach Hause holen.

CYBERPUNK 2077 für PS4, Xbox One und PC

Übrigens: Mithilfe einer offiziellen Modding-Unterstützung könnt ihr euch das Spiel künftig selbst etwas verschönern.

Cyberpunk 2077 erschien nach mehreren Verschiebungen am 10. Dezember 2020 für PC, PS4, Xbox One und Google Stadia. Im Laufe des Jahres soll ein Update für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S folgen.